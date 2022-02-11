"Птички" продолжают прилетать: Резников показал новую партию вооружения от США

Вооруженные силы Украины получили еще 90 тонн боеприпасов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину прилетел очередной самолет с военной помощью из Соединенных Штатов Америки.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Птицы" прилетают, словно возвращаются из теплых краев! Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от США для Вооруженных сил Украины. Общий вес военной помощи от США сейчас достигает 1300 тонн!" – сказал он.

Фото – facebook.com/reznikovoleksii.

Помощь от союзников

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия официально утвердила решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция выделяет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

Украина и Германия нашли потенциальное решение о поставках вооружения Украине, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США продолжает тесное взаимодействие с Конгрессом и союзными странами, чтобы увеличить помощь Украине.

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Также в аэропорт "Борисполь" недавно прибыли самолеты с военной помощью из Великобритании и США. Алексей Резников поблагодарил партнеров за их "политико-дипломатическую поддержку и военную помощь".

Вторжение в Украину?

Эксперты прогнозирует, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.

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В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину, а капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах говорил, что прямой угрозы вторжения в Украину нет, есть нагнетание обстановки.

Напомним, украинская сторона Совместного центра контроля и координации заявила, что за сутки 10 февраля на Донбассе выявлено размещение 148 единиц военной техники вооруженных формирований России.

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