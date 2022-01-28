Резников сравнил количество войск РФ возле Украины весной и сейчас

Россия наращивает военное присутствие у границ с Украиной, но к вторжению не готова

Министр обороны Алексей Резников / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия разместила около 112 тысяч военных, а вместе с морским и авиационным компонентом – около 130 тысяч, что на 20 тысяч больше, чем в декабре. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, выступая в парламенте.

По его словам, Россия к границам Украины в целом стянула около 130 тысяч военных.

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"В России начался зимний учебный период. По всей России передвигаются войска. Информацию об этом специально распространяют, и это тоже средство давления, причем не только и не настолько на Украину", – сказал он и напомнил, что в декабре у границ базировалось около ста тысяч российских военных.

Также он напомнил, что в прошлом году РФ боевой компонент, который стягивала Россия, составлял 126 тысяч человек, но количество современных противотанковых средств, которые сегодня есть у наших военных – это и "Стугна" и "Корсар", и "Джевелин", и NLAW, – намного больше, чем потенциальных мишеней.

"Пока мы наблюдаем за частями, которые насчитывают около 112 тыс. человек, а с морской и авиационной компонентой это около 130 тыс. человек. В апреле прошлого года боевой компонент, который стягивала Россия, составлял 126 тыс. человек. Следовательно, количество тогда и сейчас соизмеримо. Несоразмерна реакция", – сказал чиновник.

Говоря о том, почему цифры о количестве военных разнятся, он отметил, что некоторые международные СМИ считают российских войск на расстоянии до 200 км от государственной границы Украины, а кто-то – до 400 км.

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"Украина же использует данные по зоне до 200 км, потому что они более точно отражают тенденции", – заявил Резников.

Военные учения у границ