"Пора вернуть эту землю" – Скабеева позарилась на столицу Украины

По версии Скабеевой, в огне у нас не только вся страна, но и небеса / Коллаж "Сегодня"
Огненный закат, который можно было наблюдать 10 ноября в Киеве, не оставил равнодушным даже российских пропагандистов. Главная ведущая на этом "фронте" Ольга Скабеева разместила у себя в телеграме видео природного явления, которое наблюдалось вчера на севере Украины, с подписью, что пора бы вернуть эту территорию.
"Эта земля была нашей, Пока мы не увязли в борьбе, Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе", – так прокомментировала видео Скабеева, вспомнив песню группы "Аквариум" "Поезд в огне".
Истерики Скабеевой
- 10 ноября Скабеева возмутилась тем фактом, что грузины так не любят Россию, что надругались над флагом РФ во время суда над Михеилом Саакашвили.
- В начале ноября еще до голосования в Верховной Раде она заявила, что "русофоб Резников" пришел уничтожать мирное население.
- Еще больше паники вызвало назначение основателя "Правого сектора" и командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
- Чуть раньше Скабееву вывела из себя комедийная песня украинских юмористов "Москва горит" ("Москва горить"). От увиденного она начала рассказывать, что в Украине нет газа, а Зеленскому вместе с украинцами от таких песен и мыслей о Москве становится теплее.
- Заявление о том, что готовится покушение на экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, она тоже прокомментировала в свойственной себе манере.