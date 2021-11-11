"Настав час повернути цю землю" – Скабеєва зазіхнулася на столицю України

За версією Скабеєвої, у вогні у нас не лише вся країна, а й небеса / Колаж "Сьогодні"
Вогняний захід сонця, який можна було спостерігати 10 листопада в Києві, не залишив байдужим навіть російських пропагандистів. Головна ведуча на цьому "фронті" Ольга Скабєєва розмістила у себе в телеграмі відео природного явища, яке спостерігалося вчора на півночі України, з підписом, що настав час повернути цю територію.
"Ця земля була нашою, Поки ми не загрузли в боротьбі, Вона помре, якщо буде нічиєю. Настав час повернути цю землю собі", – так прокоментувала відео Скабєєва, згадавши рядки пісні гурту "Акваріум" "Потяг у вогні".
Істерики Скабєєвої
- 10 листопада Скабєєва обурилася тим фактом, що грузини так не люблять Росію, що знущалися над прапором РФ під час суду над Міхеїлом Саакашвілі.
- На початку листопада ще до голосування у Верховній Раді Скабєєва заявила, що "русофоб Резніков" прийшов знищувати мирне населення.
- Ще більше паніки викликало призначення засновника "Правого сектору" та командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша радником головнокомандувача Збройних сил України.
- Трохи раніше Скабєєву вивела із себе комедійна пісня українських гумористів "Москва горить". Від побаченого вона почала розповідати, що в Україні немає газу, а Зеленському разом із українцями від таких пісень та думок про Москву стає тепліше.
- Заява про те, що готується замах на експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, вона також прокоментувала у властивій собі манері.