Полицейский по делу Трухина рассказал о своем допросе в ГБР

Допрос полицейского длился 4 часа / Фото: Коллаж: Сегодня

Инспектор патрульной полиции Сергей Петрик, которого сегодня вызвали в ГБР на допрос, рассказал, чем он говорил со следователями. Об этом пишет УНИАН.

Он рассказал, что вопросы следователей касались "исключительно обстоятельств уголовного производства и установления обстоятельств дела".

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Также он отметил, что в настоящее время никаких повесток ему не вручали, им об этом неизвестно.

По словам Петрика, на работу эта ситуация с ДТП никак не повлияла и "никакого давления от руководителей по поводу ситуации нет", но он испытывает определенный дискомфорт из-за внимания СМИ.

"Есть дискомфорт, что ситуация приобрела настолько широкую огласку. И на меня, на мою семью где-то СМИ, Telegram-каналы, интернет-издания сбрасывают посты, разного характера информацию – за меня или против меня. Это немного на психологическом уровне давит. Но не больше", – сказал Петрик.

Полицейский также рассказал, что Трухин больше не делал ему никаких предложений.

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Накануне спикер Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Чиканова заявила, что патрульного Сергея Петрика, который выезжал на ДТП с Александром Трухиным, вызвали на допрос в качестве свидетеля и не собираются сообщать ему о подозрении.

Патрульный Петрик рассказывал, что не скрывал видео. По его словам, нагрудные камеры сдаются в конце дежурства под роспись и дальше он не имел доступа ни к ним, ни к видео.

История с ДТП и видео