Полицейский по делу Трухина рассказал о своем допросе в ГБР

Допрос полицейского длился 4 часа / Фото: Коллаж: Сегодня
Инспектор патрульной полиции Сергей Петрик, которого сегодня вызвали в ГБР на допрос, рассказал, чем он говорил со следователями. Об этом пишет УНИАН.
Он рассказал, что вопросы следователей касались "исключительно обстоятельств уголовного производства и установления обстоятельств дела".
Также он отметил, что в настоящее время никаких повесток ему не вручали, им об этом неизвестно.
По словам Петрика, на работу эта ситуация с ДТП никак не повлияла и "никакого давления от руководителей по поводу ситуации нет", но он испытывает определенный дискомфорт из-за внимания СМИ.
"Есть дискомфорт, что ситуация приобрела настолько широкую огласку. И на меня, на мою семью где-то СМИ, Telegram-каналы, интернет-издания сбрасывают посты, разного характера информацию – за меня или против меня. Это немного на психологическом уровне давит. Но не больше", – сказал Петрик.
Полицейский также рассказал, что Трухин больше не делал ему никаких предложений.
Накануне спикер Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Чиканова заявила, что патрульного Сергея Петрика, который выезжал на ДТП с Александром Трухиным, вызвали на допрос в качестве свидетеля и не собираются сообщать ему о подозрении.
Патрульный Петрик рассказывал, что не скрывал видео. По его словам, нагрудные камеры сдаются в конце дежурства под роспись и дальше он не имел доступа ни к ним, ни к видео.
История с ДТП и видео
- 1 февраля СМИ опубликовали видео, в котором фигурирует имя народного депутат от "Слуги народа" Александра Трухина. Из видео понятно, что депутат хотел сбежать с места происшествия, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.
- Трухина исключили из партии "Слуга народа". Решение приняла глава партии Елена Шуляк 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение партии.
- Пресс-служба МВД Украины сообщила, что ведомство давно не имеет никакого отношения к делу Трухина, так как почти сразу же передало его в ГБР, выяснив, что участником аварии являлся нардеп.
- В ГБР заявили, что ранее не видели видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовали СМИ.
- Экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что о "пленках" с нардепом Трухиным знали силовики и руководство страны, но их, скорее всего, не найдут. Также он отметил, что, скорее всего, видео уже давно уничтожено.
- Мужчиной в красной футболке, которого зафиксировали камеры за рулем авто нардепа Александра Трухина в день ДТП, был его водитель. Об этом "Сегодня" рассказал источник.