"Светит" ли Петрику подозрение за скрытое видео с Трухиным – в ГБР дали ответ

Спикер Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Чиканова заявила, что патрульного Сергея Петрика, который выезжал на ДТП с Александром Трухиным, вызвали на допрос в качестве свидетеля и не собирается сообщать ему о подозрении.
Об этом она сказала во время брифинга, который транслировал телеканал "Украина 24".
"Указанный полицейский сегодня (7 февраля – Ред.) вызван в Государственное бюро расследований как свидетель, чтобы узнать у него все детали, информацию, которую он сообщил журналистам "Украинской правды", которая вышла в эфире, но не сообщил Государственному бюро расследований, когда находился на первом допросе у следователей. Никаких намерений сообщать о подозрении полицейскому у следователей ГБР пока нет", – сказала Чиканова.
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Отметим, патрульный Петрик не скрывал видео. По его словам, нагрудные камеры сдаются в конце дежурства под роспись и дальше он не имел доступа ни к ним, ни к видео.
Что известно о ДТП с Трухиным?
- Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали шесть человек. Накануне СМИ обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, находившихся на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутат от "Слуги народа" Александра Трухина. Из видео следует, что депутат хотел сбежать с места инцидента, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.
- После этого Трухина исключили из партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский поддержал это решение.
- Сам нардеп заявил, что готов понести ответственность за свои поступки и сложить депутатский мандат.
- Кроме того, глава МВД Денис Монастырский ответил, просил ли депутат Трухин "отмазать" его. А патрульный Сергей Петрик рассказал, что не имел доступа к видео после ДТП с Александром Трухиным, а также он не видел сумки с деньгами в багажнике депутата.