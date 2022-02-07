Поліцейський у справі Трухіна розповів про свій допит у ДБР

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Інспектор патрульної поліції Сергій Петрик, якого сьогодні викликали в ДБР на допит, розповів, про що він говорив зі слідчими. Про це пише УНІАН.
Питання слідчих, за інформацією Петрика, стосувалися "тільки обставин кримінального провадження та з'ясування обставин справи".
Також він зазначив, що жодних повісток йому не вручали.
За словами патрульного, на його роботу ця ситуація з ДТП ніяк не вплинула і "ніякого тиску від керівників щодо ситуації немає", але він відчуває дискомфорт через увагу ЗМІ.
"Є дискомфорт, що ситуація набула такого широкого розголосу. І на мене, на мою родину десь ЗМІ, Telegram-канали, інтернет-видання скидають пости, різного характеру інформацію – за мене чи проти мене. Це трохи психологічно тисне. Але не більше", – сказав Петрик.
Поліцейський також розповів, що Трухін більше не робив йому жодних пропозицій.
Напередодні речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова заявила, що патрульного Сергія Петрика, який виїжджав на ДТП за участю Олександра Трухіна, викликали на допит як свідка і не збираються повідомляти йому про підозру.
Патрульний Петрик розповідав, що не ховав відео. За його словами, нагрудні камери здаються наприкінці чергування під розпис і надалі він не мав доступу ні до них, ні до відео.
Історія з ДТП та відео
- 1 лютого ЗМІ опублікували відео, у якому фігурує народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін. З відео зрозуміло, що депутат хотів втекти з місця пригоди, пропонував "віддячити" поліцейським і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
- Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Так вирішила голова партії Олена Шуляк 2 лютого. Президент України Володимир Зеленський підтримав це рішення.
- Пресслужба МВС України повідомила, що відомство давно не має жодного стосунку до справи Трухіна, бо майже одразу передало його до ДБР, з'ясувавши, що учасником аварії був нардеп.
- У ДБР заявили, що раніше не бачили відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікували ЗМІ.
- Ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що про "плівки" з нардепом Трухіним знали силовики та керівництво країни, але їх, найімовірніше, не знайдуть. Також він зазначив, що, очевидно, відео вже давно знищено.
- Чоловік у червоній футболці, якого зафіксували камери за кермом авто нардепа Олександра Трухіна у день ДТП, був його водій. Про це "Сьогодні" розповіло джерело.