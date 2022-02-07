Поліцейський у справі Трухіна розповів про свій допит у ДБР

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Інспектор патрульної поліції Сергій Петрик, якого сьогодні викликали в ДБР на допит, розповів, про що він говорив зі слідчими. Про це пише УНІАН.

Питання слідчих, за інформацією Петрика, стосувалися "тільки обставин кримінального провадження та з'ясування обставин справи".

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Також він зазначив, що жодних повісток йому не вручали.

За словами патрульного, на його роботу ця ситуація з ДТП ніяк не вплинула і "ніякого тиску від керівників щодо ситуації немає", але він відчуває дискомфорт через увагу ЗМІ.

"Є дискомфорт, що ситуація набула такого широкого розголосу. І на мене, на мою родину десь ЗМІ, Telegram-канали, інтернет-видання скидають пости, різного характеру інформацію – за мене чи проти мене. Це трохи психологічно тисне. Але не більше", – сказав Петрик.

Поліцейський також розповів, що Трухін більше не робив йому жодних пропозицій.

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Напередодні речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова заявила, що патрульного Сергія Петрика, який виїжджав на ДТП за участю Олександра Трухіна, викликали на допит як свідка і не збираються повідомляти йому про підозру.

Патрульний Петрик розповідав, що не ховав відео. За його словами, нагрудні камери здаються наприкінці чергування під розпис і надалі він не мав доступу ні до них, ні до відео.

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