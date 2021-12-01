Почему РФ захватила Крым – Лукашенко выдал "фантастическую" версию

У Лукашенко своя версия произошедшего в Крыму в 2014 году / Коллаж "Сегодня"

Российские военные взяли полуостров Крым под свой контроль "по просьбе украинских военнослужащих".

Такую свежую версию событий 2014 года рассказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью РИА "Новости".

Реклама

"Крым сдали под рюмку"

"Они вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне – военные на военных. И в разговоре, как обычно там – выпили по рюмке – и завязался разговор. И молодцы, конечно, украинцы – они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримете определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? – НАТОвским", – на полном серьезе рассказал Лукашенко свою версию.

Далее белорусский диктатор отметил, что тогда НАТО было заточено на Крым.

"После очередной встречи с россиянами, а были в тесном контакте, они предложили им: "Вы там своему скажите, типа президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено", – заявил Лукашенко в интервью.

Реклама

Лукашенко понесло