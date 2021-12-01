Чому РФ захопила Крим – Лукашенко видав "фантастичну" версію

У Лукашенка своя версія події у Криму у 2014 році / Колаж "Сьогодні"

Російські військові взяли півостров Крим під свій контроль "на прохання українських військовослужбовців".

Таку свіжу версію подій 2014 року розповів президент Білорусі Олександр Лукашенко, в інтерв'ю РІА "Новини".

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"Крим здали під чарку"

"Вони вийшли на росіян, це було не на найвищому рівні – військові на військових. І в розмові, як зазвичай там – випили по чарці – і почалася розмова. І молодці, звісно, українці – вони попередили росіян, що Крим не буде російським, якщо ви не вживете певних дій, він не буде і українським, а чиїм? – НАТОвським ", – цілком серйозно розповів Лукашенку свою версію.

Далі білоруський диктатор зазначив, що тоді НАТО було заточено на Крим.

"Після чергової зустрічі з росіянами, а були в тісному контакті, вони запропонували їм: "Ви там своєму скажіть, типу президенту, що питання Криму треба вирішувати. За моїми даними, президенту Росії доповіли", – заявив Лукашенко в інтерв'ю.

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Лукашенка понесло