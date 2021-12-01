Чому РФ захопила Крим – Лукашенко видав "фантастичну" версію

У Лукашенка своя версія події у Криму у 2014 році / Колаж "Сьогодні"
Російські військові взяли півостров Крим під свій контроль "на прохання українських військовослужбовців".
Таку свіжу версію подій 2014 року розповів президент Білорусі Олександр Лукашенко, в інтерв'ю РІА "Новини".
"Крим здали під чарку"
"Вони вийшли на росіян, це було не на найвищому рівні – військові на військових. І в розмові, як зазвичай там – випили по чарці – і почалася розмова. І молодці, звісно, українці – вони попередили росіян, що Крим не буде російським, якщо ви не вживете певних дій, він не буде і українським, а чиїм? – НАТОвським ", – цілком серйозно розповів Лукашенку свою версію.
Далі білоруський диктатор зазначив, що тоді НАТО було заточено на Крим.
"Після чергової зустрічі з росіянами, а були в тісному контакті, вони запропонували їм: "Ви там своєму скажіть, типу президенту, що питання Криму треба вирішувати. За моїми даними, президенту Росії доповіли", – заявив Лукашенко в інтерв'ю.
Лукашенка понесло
- Останні два тижні білоруський диктатор займається тим, що роздає інтерв'ю російським та західним виданням, у яких робить подібні скандальні заяви.
- В інтерв'ю британському телеканалу Бі-Бі-Сі Лукашенко заявив, що Ангела Меркель вважає його легітимним президентом Білорусі.
- 29 листопада він заявив, що Захід "вигадав" загрозу нападу РФ на Україну, і зажадав фактів підготовки такої військової операції. І це при тому, що до кордонів України стягнуті військові формування Білорусі та Росії офіційно для проведення спільних навчань.
- Коментуючи міграційну кризу, Лукашенко заявив, що білоруські силовики, настільки жалісливі силовики, що справді могли допомагати нелегальним мігрантам у штурмі кордону з Польщею.
- Ну і звичайно ж, на сьогодні повністю залежний від Кремля білоруський самопроголошений лідер тепер уже каже, що Крим – російський, і був таким ще до референдуму у 2014 році.