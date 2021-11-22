"Мне наплевать, что вы думаете": Лукашенко о разговоре с Меркель

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Запада его считают полноправным президентом, а все остальное его мало интересует. Вывод о своей легитимности диктатор сделал на основании двух телефонных разговоров с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись на прошлой неделе.
Об этом Лукашенко рассказал в недавнем интервью британскому телеканалу Би-Би-Си.
"Господин президент"
"Что касается, как она (канцлер ФРГ – Ред.) ко мне обращалась, я, конечно, могу вам это сказать, вас это не устроит. Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как ко мне обращалась. Исключительно "господин президент". А я к ней обращался "госпожа канцлер", – отметил Лукашенко британским журналистам.
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Он также уточнил, что его совершенно не волнует, считают ли его легитимным белорусским лидером на Западе.
"Господин президент в Беларуси – он же господин Лукашенко. Послушайте, мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века. Меня избирает белорусский народ", – отметил Лукашенко.
Как избирали
- Напомним, что выборы президента Беларуси в 2020 году закончились массовыми столкновениями несогласных с результатами местного ЦИК с силовиками и последовавшими за протестами репрессиями со стороны власти.
- Верховная Рада приняла заявление о том, что Украина не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси, поскольку выборы в этой стране были нечестными.
- Страны Европейского союза также не признали Лукашенко президентом и начали вводить санкции против его режима.
- Чтобы та же Меркель позвонила Лукашенко, ему потребовалось вместе со своим главным союзником Владимиром Путиным организовать миграционный кризис на восточной границе ЕС.