Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Годовщина Евромайдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

"Мне наплевать, что вы думаете": Лукашенко о разговоре с Меркель

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 ноября, 18:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Александр Лукашенко рассказал подробности недавних переговоров с канцлером ФРГ
Лукашенко уверен, что Меркель его признала президентом / Фото Reuters/ Коллаж "Сегодня"
Лукашенко уверен, что Меркель его признала президентом / Фото Reuters/ Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Запада его считают полноправным президентом, а все остальное его мало интересует. Вывод о своей легитимности диктатор сделал на основании двух телефонных разговоров с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись на прошлой неделе.

Об этом Лукашенко рассказал в недавнем интервью британскому телеканалу Би-Би-Си.

Реклама

"Господин президент"

"Что касается, как она (канцлер ФРГ – Ред.) ко мне обращалась, я, конечно, могу вам это сказать, вас это не устроит. Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как ко мне обращалась. Исключительно "господин президент". А я к ней обращался "госпожа канцлер", – отметил Лукашенко британским журналистам.

Он также уточнил, что его совершенно не волнует, считают ли его легитимным белорусским лидером на Западе.

"Господин президент в Беларуси – он же господин Лукашенко. Послушайте, мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века. Меня избирает белорусский народ", – отметил Лукашенко.

Реклама

Как избирали

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Беглецы Майдана: как живут и чем занимаются Азаров, Пшонка, Царев и другие соратники Януковича Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко 5 млн на подарок, новое хобби Тищенко и самолеты ОПЗЖ: ТОП-обновки депутатов в декларациях Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Российский рубль (₽)

0.3622

Евро (€)

29.98

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

111 966

заболело за неделю в Украине

-20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять