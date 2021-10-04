Отставок не будет. Что рассмотрят депутаты на внеочередном заседании

Разумков созвал внеочередное заседание Рады / Фото: Getty Images

Внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на четверг, 7 октября. Однако, предварительно, во время него не будут рассматривать вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Пресс-секретарь спикера ВР Ольга Туний обнародовала повестку дня в Facebook.

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В перечне законодательных инициатив не было пункта о голосовании за отставку Разумкова. Большинство документов предусматривали изменения некоторых законов Украины относительно пенсий.

Планируется, что 7 октября парламентарии рассмотрят законопроекты:

№ 4038 об осовременивании и повышении размеров пенсий;

№ 4041 об установлении размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной заработной платы;

№ 2810 об отмене увеличения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и за выслугу лет;

№ 5606 об уточнении порядка выплаты пенсии;

№ 4031 о повышении размера пенсионных выплат гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

№ 4566 предлагает увеличить размер минимальной зарплаты в 2021 году до размера не ниже фактического прожиточного минимума;

№ 5605 о государственной социальной поддержке детей войны.

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Что известно об отставке Разумкова

30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера .

. После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР .

. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Дмитрия Разумкова. Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало .

. На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".