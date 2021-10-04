Відставок не буде. Що розглянуть депутати на позачерговому засіданні

Разумков скликав позачергове засідання Ради / Фото: Getty Images

Позачергове засідання Верховної Ради заплановано на четвер, 7 жовтня. Однак, попередньо, під час нього не розглядатимуть питання відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Прессекретар спікера ВР Ольга Туній оприлюднила порядок денний в Facebook.

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У переліку законодавчих ініціатив не було пункту про голосування за відставку Разумкова. Більшість документів передбачали зміни деяких законів України щодо пенсій.

Планується, що 7 жовтня парламентарі розглянуть законопроєкти:

№ 4038 про осучаснення та підвищення розмірів пенсій;

№ 4041 про встановлення розміру мінімальної пенсії за віком на рівні мінімальної заробітної плати;

№ 2810 про скасування збільшення пенсійного віку для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років;

№ 5606 про уточнення порядку виплати пенсії;

№ 4031 про підвищення розміру пенсійних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

№ 4566 пропонує збільшити розмір мінімальної зарплати у 2021 році до розміру не нижче фактичного прожиткового мінімуму;

№ 5605 про державну соціальну підтримку дітей війни.

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Що відомо про відставку Разумкова

Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера .

. Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР .

. Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.

Дмитра Разумкова. Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало .

. На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".