"Мы своих не бросаем": Украина будет возвращать Саакашвили из тюрьмы

Кулеба (сверху) обещает, что Украина не бросит Саакашвили. Коллаж "Сегодня"

Украина рассматривает разные алгоритмы действий в вопросе возвращения в Киев главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, у которого продолжает ухудшаться состояние здоровья в грузинском СИЗО.

Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Киев постоянно на связи с Саакашвили, адвокаты и консул имеют к нему беспрепятственный доступ.

"Уже было несколько разговоров с ним, в которых мы выяснили его позицию. Мы изучаем юридическую сторону этого дела и выбираем самый лучший алгоритм, который будем применять в этом случае. Подчеркиваю, что Саакашвили является гражданином Украины, а мы своих граждан за границей не бросаем. Когда будет принято решение, каким именно путем двигаться, это не только может быть экстрадиция, то тогда уже и проинформируем", – сказал Кулеба.

Что известно о задержании