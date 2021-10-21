Кулеба пообещал, что следующее расширение ЕС произойдет за счет Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна ждет от Европейского Союза четкого сигнала относительно дальнейших европейских перспектив. Для этого решения требуется лишь политическая воля Европейского Союза, без институциональных обязательств, говорится в заявлении Кулебы по случаю начала работы Форума "Ассоциированного трио" – Украины, Молдовы и Грузии.
ЕС без Украины
"Европа не может быть завершенным проектом без Украины, и Украина не может стать завершенным проектом без Европы. Украинская идентичность является частью мозаики европейских идентичностей. И я рад, что все больше европейских стран и лидеров воспринимают Украину как одного из своей среды. Нам нужен четкий сигнал о том, что наши амбиции имеют значения, наши европейские стремления приветствуются, что наши реформы являются системными – в том смысле, что они являются вкладом в панъевропейский правовой порядок", – говорится в программной речи Кулебы по случаю открытия Форума.
Кто нас уже поддержал
Кулеба поблагодарил Эстонию, Литву, Латвию и Польшу за официальное признание европейской перспективы Украины и за готовность в определенное время поддержать нашу заявку на членство в ЕС.
"Я убежден, что круг стран ЕС, которые готовы признать возможным будущее членство Украины – а также Молдовы и Грузии – будет постоянно расширяться, – отметил Кулеба. – Я убежден, что период глобальной нестабильности, фрагментации и антагонизма в международных отношениях однажды кончится. И это будет также день, когда место Украины как части западного мира будет закреплено институционально: будь то членство в ЕС, или в НАТО или иным способом интеграции в Европу, доступный в тот момент".
Реальная ситуация
- 19 октября президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью на телеканале ICTV, почему не поднимал вопрос членства Украины в ЕС даже за закрытой дверью на саммите в октябре.
- 12 октября во время саммита "Украина – ЕС" президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен все же косвенно поднимал вопрос членства. В том числе украинский глава государства пожаловался, что у общества "нет понимая, где финиш этого пути и есть ли он вообще".
- Президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 12 октября на пресс-конференции по результатам саммита Украина – ЕС рассказали, что нужно стране для вступления.
- Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в свою очередь заявляла, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству.
- А в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Кальюлайд снова "отметилась", сказав, что Украина для вступления в ЕС должна выполнить все т. н. копенгагенские критерии, но подчеркнула, что Киев пока "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.
- Экс-посол США в Украине Джон Хербст говорил, что Украина станет членом НАТО и ЕС через 15-20 лет.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне неприятных заявлений эстонского лидера назвал причину, почему Украину не берут в ЕС. Он призвал европейцев к честному разговору, а не только к требованиям проведения реформ.