Кулеба пообіцяв, що наступне розширення ЄС відбудеться за рахунок України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наша країна чекає від Європейського Союзу чіткого сигналу щодо подальших європейських перспектив. Для цього рішення потрібно лише політична воля Європейського Союзу, без інституційних зобов'язань, йдеться в заяві Кулеби з нагоди початку роботи Форуму "Асоційованого тріо" – України, Молдови і Грузії.
ЄС без України
"Європа не може бути завершеним проєктом без України, і Україна не може стати завершеним проєктом без Європи. Українська ідентичність є частиною мозаїки європейських ідентичностей. І я радий, що все більше європейських країн та лідерів сприймають Україну як одного з-поміж себе. Нам потрібен чіткий сигнал про те, що наші амбіції мають значення, що наші європейські прагнення вітаються, що наші реформи є системними – у тому сенсі, що вони є внеском у пан’європейський правовий порядок", – йдеться в програмній промові Кулеби з нагоди відкриття Форуму.
Хто нас вже підтримав
Кулеба подякував Естонії, Литві, Латвії та Польщі за офіційне визнання європейської перспективи України та за готовність у визначений час підтримати нашу заявку на членство в ЄС.
"Я переконаний, що коло країн ЄС, які готові визнати можливим майбутнє членство України – а також Молдови та Грузії – буде постійно розширюватися, – зазначив Кулеба. – Я переконаний, що період глобальної нестабільності, фрагментації та антагонізму у міжнародних відносинах одного дня скінчиться. І це буде також день, коли місце України як частини західного світу буде закріплене інституційно: чи то буде членство у ЄС, чи у НАТО чи інший спосіб інтеграції до Європи, доступний у той момент".
Реальна ситуація
- 19 жовтня президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю на телеканалі ICTV, чому не піднімав питання членства України в ЄС навіть за зачиненими дверима на саміті в жовтні.
- 12 жовтня під час саміту "Україна – ЄС" президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен все ж побічно піднімав питання членства. У тому числі український глава держави поскаржився, що у суспільства "немає розуміння, де фініш цього шляху і чи є він взагалі".
- Президент України Володимир Зеленський, голова Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 12 жовтня на пресконференції за результатами саміту Україна – ЄС розповіли, що потрібно країні для вступу.
- Президент Естонії Керсті Кальюлайд в свою чергу заявляла, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства.
- А в рамках форуму YES Brainstorming в Києві Кальюлайд знову "відзначилася", сказавши, що Україна для вступу до ЄС повинна виконати всі так звані копенгагенські критерії, але підкреслила, що Київ поки "на відстані декількох світлових років" від їх виконання.
- Експосол США в Україні Джон Гербст не так давно говорив, що Україна стане членом НАТО і ЄС через 15-20 років.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі неприємних заяв естонського лідера назвав причину, чому Україну не беруть до ЄС. Він закликав європейців до чесної розмови, а не тільки до вимог проведення реформ.