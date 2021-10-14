Готов отдать жизнь за Грузию – новое обращение Саакашвили из тюрьмы

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Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который продолжает голодать, заявил, что готов ценой собственной жизни помочь стране.
Об этом политик сказал в письменном интервью телеканалу Mtavari Atkhi.
"Сегодня грузинское общество не видит меня визуально и не слышит в лайве мой голос. И если я не смогу помочь стране своей жизнью, может, моя смерть осветит ей путь. Я говорю это без какой бы то ни было патетики", – ответил Саакашвили на вопрос о том, почему он объявил голодовку и думал ли, что это может плохо кончиться.
Отметим, он уже голодает 14 дней. По словам врача экс-президента и его соратников, состояние здоровья заключенного значительно ухудшилось.
Кроме того, в интервью Саакашвили сообщил, что вернулся на родину из-за непреодолимой и безграничной тоски.
"Каждую ночь снились разные места в Грузии", – добавил он.
Также экс-президент сообщил, что хотел вернуться домой после того как увидел в Грузии "демографию, геополитику и коллапс внутренних институтов".
Саакашвили пишет, что это была его не первая попытка приезда в Грузию.
"Все вышло не совсем так, как я планировал. Что-то было сделано так, что первая попытка чуть не закончилась трагически. В целом, это был не рейс бизнес-классом, ни то, что сейчас описывают в СМИ", — уточнил он.
Саакашвили также рассказал, что за четыре дня тайного нахождения в Грузии он посетил Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути, а также успел съесть хачапури. В Тбилиси он заказал хинкали, но не успел их доесть до задержания.
Что известно о задержании
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.