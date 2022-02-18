Германия начала переброску войск к границе России

После визита к Путину Шольц отправил свои танки поближе к Москве / "Коллаж "Сегодня"

На фоне сохраняющейся угрозы от России Берлин принял решение перебросить своих военных и технику к ближайшим соседям агрессора. Первая группа из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыла в Литву в четверг, 17 февраля, доставив почти половину запланированного подкрепления для размещенной здесь боевой группы НАТО.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил – канцлер Германии Олаф Шольц заверил его, что немецкие солдаты уполномочены сражаться за Литву.

"Немецкая армия находится на нашей территории, чтобы защищать нас, и если Литве будет угрожать опасность, они действительно готовы выполнить свой долг", — сказал Науседа.

До конца недели ожидается прибытие в Литву еще 220 военнослужащих Бундесвера и 100 транспортных средств.

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