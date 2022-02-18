Німеччина почала перекидання військ до кордону Росії

Після візиту до Путіна Шольц відправив свої танки ближче до Москви / "Колаж "Сьогодні"

На фоні загрози, що зберігається від Росії, Берлін вирішив перекинути своїх військових та техніку до найближчих сусідів агресора. Перша група зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибула до Литви у четвер, 17 лютого, доставивши майже половину запланованого підкріплення для розміщеної тут бойової групи НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Президент Литви Гітанас Науседа заявив – канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив його, що німецькі солдати уповноважені боротися за Литву.

"Німецька армія знаходиться на нашій території, щоб захищати нас, і якщо Литві загрожуватиме небезпека, вони справді готові виконати свій обов'язок", – сказав Науседа.

До кінця тижня очікується прибуття до Литви ще 220 військовослужбовців Бундесверу та 100 транспортних засобів.

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Обстановка