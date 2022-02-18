Німеччина почала перекидання військ до кордону Росії

Після візиту до Путіна Шольц відправив свої танки ближче до Москви / "Колаж "Сьогодні"
На фоні загрози, що зберігається від Росії, Берлін вирішив перекинути своїх військових та техніку до найближчих сусідів агресора. Перша група зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибула до Литви у четвер, 17 лютого, доставивши майже половину запланованого підкріплення для розміщеної тут бойової групи НАТО.
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо
Президент Литви Гітанас Науседа заявив – канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив його, що німецькі солдати уповноважені боротися за Литву.
"Німецька армія знаходиться на нашій території, щоб захищати нас, і якщо Литві загрожуватиме небезпека, вони справді готові виконати свій обов'язок", – сказав Науседа.
До кінця тижня очікується прибуття до Литви ще 220 військовослужбовців Бундесверу та 100 транспортних засобів.
Обстановка
- Цікаво, що перекидання німецьких військових у Литву відбулося наступного дня після візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Москви, де на спільному брифінгу з президентом РФ Володимиром Путіним він заявив, що Україну на даний момент не чекають у НАТО.
- Зараз багато західних країн – членів НАТО – перекидають своїх військових ближче до кордонів Росії.
- 16 лютого уряд Великої Британії ухвалив рішення про збільшення своїх військ в Естонії та перекидання туди додаткової військової техніки.
- Цього ж дня служба зовнішньої розвідки Естонії опублікувала доповідь, де сказано, що Росія буде готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.
- Покроковий план нападу Росії в Україні озвучив 17 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН.
- Міністерство оборони Великої Британії опублікувало свою карту вторгнення російських військ в Україну.