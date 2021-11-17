"Ермак попросил отложить". Bellingcat раскрыли роль Банковой в срыве спецоперации по "вагнеровцам"

Перемирие в обмен на военных преступников / Коллаж "Сегодня"
Начальник ГУР Минобороны Украины Василь Бурба, согласно расследованию Bellingcat, отверг предоставленные риски руководителей спецоперации по "вагнеровцам" из-за переноса даты и принял решение выполнить просьбу Офиса президента Украины, которую сообщил Андрей Ермак.
Об этом сказано во второй части расследования интернет-издания по расследованиям в зонах военных действий Bellingcat.
Перенести спецоперацию попросил Офис
В расследовании подтвердили, что начальники СБУ и разведки имели встречу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком за день до переноса спецоперации.
"По словам двух опрошенных бывших оперативников, за день до выезда "вагнеровецев" в Минск, 23 июля 2020 года, два руководителя спецслужб, отвечавших за проект "Авеню", начальник ГУР Василий Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий, прибыли в Офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации. Поскольку в тот момент президент Зеленский был занят, их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком", – сказано в статье.
Причина переноса – перемирие
В Bellingcat рассказали, ссылаясь на источники, что Андрей Ермак попросил отложить операцию на неделю. Причина – объявление прекращение огня на Донбассе, которое должно было вступить в силу 27 июля 2020 года.
"Иными словами, по этой логике арест "вагнеровцев" за два дня до даты вступления в силу существенно больше угрожал перемирию, чем их арест через три дня после вступления в силу", – объяснили журналисты.
Риски слишком высоки
Шансы на успешную спецоперацию в случае переноса резко уменьшаются. Такие выводы были сделаны руководителями проекта и переданы начальнику ГУР Минобороны Василию Бурбе, утверждают журналисты. По их словам, Василий Бурба доложил об этом Андрею Ермаку, но обещал что-то придумать.
"Бурба передал Ермаку, что шансы на успешное изменение графика невелики, но пообещал подумать, что можно сделать, чтобы ослабить политическое давление", – сказано в материале.
Нашли новые билеты
Одна из причин малой вероятности переноса спецоперации – бронь авиабилетов заново. У Василия Бурбы, как утверждает Bellingcat, знали об этой проблеме. Но в результате вопрос с переносом даты вылета удалось частично решить.
"На следующее утро, когда первая группа из 33 человек выезжала из Москвы, команда ГУР смогла успешно перебронировать билеты на пять дней позже, в четверг, 30 июля. Второй группе из 13 наемников поменяли билеты на субботу 1 августа. Позже этим утром Бурба сообщил руководителю Офиса президента, что план все еще выполняется, но с пятидневной задержкой, которая по крайней мере позволит вступить в силу мирному соглашению", – написано в статье.
Критика
- 15 ноября стало известно об увольнении бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны (2016-2020 года) Василия Бурбу, якобы за показания, которые он дал Временной следственной комиссии парламента по делу о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
- Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль (2015 год) в эфире Украина 24 заявил, что операция провалилась из-за непрофессионализма и некомпетентности украинской власти.
- Расследование Bellingcat свидетельствует о том, что после провала операции власти Украины сознательно обманывали своих граждан. Об этом заявил политик Дмитрий Спивак.
- В Офисе президента считают, что это расследование основано лишь на информации нескольких отставников из разведки и спецслужб Украины, без каких-либо подтверждений из официальных источников.