Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Расследование Bellingcat 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022
СЕГОДНЯ Власть События

Вторая часть расследования Bellingcat: почему "вагнеровцы" задержались в Минске

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 ноября, 21:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Издание Bellingcat опубликовало расследование по спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины
Неожиданно наемники задержались в Минске / "Коллаж "Сегодня"
Неожиданно наемники задержались в Минске / "Коллаж "Сегодня"

Опубликована вторая части отчета интернет-издания по расследованиям в зонах военных действий Bellingcat о спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

В ней, в часности, рассказано, что операция по доставке боевиков в Киев была неожиданно отложена.

Реклама

Операцию решено было отложить на пять дней, а потом разъединили боевиков по разным отелям.

"В отеле на все дни не хватало места, поэтому 27 июля 32 из 33 боевиков были переселены в санаторий "Беларусочка" за чертой города. Оставшийся наемник – единственный с белорусским паспортом – остался у родственников в Минске", – сказано в отчете о расследовании.

Расследование

  • Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль (2015 год) в эфире Украина 24 заявил, что операция провалилась из-за непрофессионализма и некомпетентности украинской власти.
  • В самом расследовании рассказывается, что сценарий спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУРМО) по доставке в страну десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе, начал разрабатываться в 2018 году.
  • Для максимального правдоподобия решили использовать реальную, но прекратившую деятельность ЧВК "МАР", которая была создана в Санкт-Петербурге, Россия, в 2012 году.
  • Также в расследовании сказано, что о спецоперации с "вагнеровцами" президент Украины Владимир Зеленский впервые узнал 15 июня 2020 года.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько "Тысяча Зеленского" – ловушка для Банковой? Почему власть отказалась от раздачи денег, а потом передумала Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко "Говорил – все будут хорошо жить, а на деле…": студенты дали оценку Зеленскому Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

17 ноября 1991. На "Молодость" прибыли представители почти всех республик бывшего СССР, а также делегации из Польши, Венгрии, Франции, Великобритании и Швеции.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.41

Российский рубль (₽)

0.3604

Евро (€)

30.03

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

132 645

заболело за неделю в Украине

-13%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять