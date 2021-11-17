"Єрмак попросив відкласти". Bellingcat розкрили роль Банкової у зриві спецоперації щодо "вагнерівців"

Перемир'я в обмін на військових злочинців / Колаж "Сьогодні"

Начальник ГУР Міноборони України Василь Бурба, згідно з розслідуванням Bellingcat, відкинув надані ризики керівників спецоперації щодо "вагнерівців" через перенесення дати і ухвалив рішення виконати прохання Офісу президента України, яке повідомив Андрій Єрмак.

Про це йдеться у другій частині розслідування інтернет-видання з розслідувань в зонах бойових дій Bellingcat.

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Перенести спецоперацію попросив Офіс

У розслідуванні підтвердили, що начальники СБУ та розвідки мали зустріч із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком за день до перенесення спецоперації.

"За словами двох опитаних колишніх оперативників, за день до виїзду "вагнерівців" до Мінська, 23 липня 2020 року, два керівники спецслужб, які відповідали за проєкт "Авеню", начальник ГУР Василь Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький, прибули до Офісу президента, щоб подати фінальну доповідь про майбутню спецоперацію. Оскільки на той момент президент Зеленський був зайнятий, їх перенаправили на зустріч із керівником його офісу Андрієм Єрмаком", – сказано у статті.

Причина перенесення – перемир'я

У Bellingcat розповіли, посилаючись на джерела, що Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на тиждень. Причина – оголошення припинення вогню на Донбасі, яке мало набути чинності 27 липня 2020 року.

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"Іншими словами, за цією логікою арешт "вагнерівців" за два дні до дати набуття чинності суттєво більше загрожував перемир'ю, ніж їхній арешт через три дні після набуття чинності", – пояснили журналісти.

Ризики надто високі

Шанси на успішну спецоперацію у разі перенесення різко зменшуються. Такі висновки були зроблені керівниками проекту та передані начальнику ГУР Міноборони Василю Бурбе, стверджують журналісти. За їхніми словами, Василь Бурба доповів про це Андрію Єрмаку, але обіцяв щось вигадати.

"Бурба передав Єрмаку, що шанси на успішну зміну графіка невеликі, але пообіцяв подумати, що можна зробити, щоб послабити політичний тиск", – сказано в матеріалі.

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Знайшли нові квитки

Одна з причин малої ймовірності перенесення спецоперації – броня авіаквитків заново. У Василя Бурби, як стверджує Bellingcat, знали про цю проблему. Але в результаті питання із перенесенням дати вильоту вдалося частково вирішити.

"Наступного ранку, коли перша група з 33 людина виїжджала з Москви, команда ГУР змогла успішно перебронювати квитки на п'ять днів пізніше, у четвер, 30 липня. Другій групі із 13 найманців поміняли квитки на суботу 1 серпня. Пізніше цього ранку Бурба повідомив керівнику Офісу президента, що план все ще виконується, але з п'ятиденною затримкою, яка принаймні дозволить набути чинності мирну угоду", – написано у статті.

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