Розслідування щодо "вагнерівців": Зеленському нагадали про імпічмент та статтю про держзраду

Розслідування Bellingcat за участі The Insider про спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України із затримання десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнер" свідчить про те, що після провалу операції влада України свідомо обманювала своїх громадян.
Про це у "Ток-шок №1 з Василем Головановим" на телеканалі "Україна 24" заявив Дмитро Співак.
Імпічмент
"Вище політичне керівництво нашої країни викрили в брехні. Ви знаєте, чому розпочиналася процедура імпічменту президенту США Біллу Клінтону? Не тому, що в нього чогось з кимось було. А тому, що він збрехав американському народу – своєму виборцю 28 серпня 2020 року Зеленський каже, що про це читав: "Я не знаю ні про яке злив, ні про яку операцію". Рівно рік тому на абсолютно точне питання 24 червня 2020 року Володимир Зеленський: "Я точно розумію, що ідея цієї операції – це була ідея, скажімо так, інших країн. Точно не від України". Це пряма промова президента нашої країни, який двічі, виходить, у прямому ефірі обдурив. А насправді – якщо все це довести в юридичному плані, то це дуже скидається на державний злочин та державну зраду", – заявив Співак на телеканалі "Україна 24" .
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Ситуація
- У звіті Bellingcat сказано, що про спецоперацій із "вагнерівцями" президент України Володимир Зеленський вперше дізнався 15 червня 2020 року. А далі його інформували про хід операції два старші офіцери, які відповідали за проєкт – Василь Бурба, директор ГУР, та Руслан Баранецький, заступник директора СБУ, – у червні регулярно проводили брифінги для президента про хід реалізації проекту "Авеню".
- Проте у вересні 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав "вигаданою" історію про спецоперацію із затриманням бійців приватної військової компанії "Вагнер", яку нібито планували українські спецслужби.
- Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль (2015 рік) в ефірі Україна 24 заявив, що операція провалилася через непрофесіоналізм та некомпетентність української влади.
- Як відомо, влітку 2020 року Білорусь затримала, а потім передала Росії 32 найманця приватної військової компанії "Вагнер", тим самим операцію українських спецслужб було зірвано.