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Расследование по "вагнеровцам": Зеленскому напомнили об импичменте и статье о госизмене

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 ноября, 21:17
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Высшее политическое руководство страны обвинили во лжи
Дмитрий Спивак напомнил, что нарушил президент Зеленский в деле "вагнеровцев" / Коллаж "Сегодня"
Дмитрий Спивак напомнил, что нарушил президент Зеленский в деле "вагнеровцев" / Коллаж "Сегодня"

Расследование Bellingcat при участии The Insider о спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер" свидетельствует о том, что после провала операции власти Украины сознательно обманывали своих граждан.

Об этом в "Ток-шок №1 с Василием Головановым" на телеканале "Украина 24" заявил Дмитрий Спивак.

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Импичмент

"Высшее политическое руководство нашей страны изобличили во лжи. Вы знаете, по какой причине начиналась процедура импичмента президенту США Биллу Клинтону? Не потому, что у него чего-то с кем-то было. А потому, что он соврал американскому народу – своему избирателю, когда ему задали соответствующий вопрос. Это демократия. Глава государства не может обманывать. 28 августа 2020 года Зеленский говорит, что об этом читал. "Я не знаю ни о каком сливе, ни о какой операции". Ровно год назад на абсолютно точный вопрос нам с вами соврали. 24 июня 2020 года Владимир Зеленский: "Я точно понимаю, что идея этой операции – это была идея, скажем так, других стран. Точно не от Украины". Это прямая речь президента нашей страны, который дважды, получается, в прямом эфире обманул. А на самом деле – если все это довести в юридическом плане, то это очень смахивает на государственное преступление и государственную измену", – заявил Спивак на телеканале "Украина 24".

Ситуация

  • В отчете Bellingcat сказано, что о спецоперации с "вагнеровцами" президент Украины Владимир Зеленский впервые узнал 15 июня 2020 года. А дальше его информировали о ходе операции два старших офицера, отвечавщие за проект – Василий Бурба, директор ГУР, и Руслан Баранецкий, замдиректора СБУ, – в июне регулярно проводили брифинги для президента о ходе реализации проекта "Авеню".
  • Тем не менее в сентябре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "выдуманной" историю о спецоперации с задержанием бойцов частной военной компании "Вагнер", которую якобы планировали украинские спецслужбы.
  • Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль (2015 год) в эфире Украина 24 заявил, что операция провалилась из-за непрофессионализма и некомпетентности украинской власти.
  • Как известно, летом 2020 года Беларусь задержала, а потом передала России 32 наемника частной военной компании "Вагнер", тем самым операция украинских спецслужб была сорвана.

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