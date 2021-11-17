Непрофессионализм украинских властей провалил спецоперацию по "вагнеровцам" – Москаль

Если бы "вагнеровцев" задержали, то Украина могла бы ускорить обмен пленными на Донбассе

Москаль прокомментировал спецоперацию по "вагнеровцам" / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в эфире "Украина 24" прокомментировал провал операции по захвату боевиков ЧКВ "Вагнер" и рассказал, кто был заинтересован в ней.

По словам Москаля, операция провалилась из-за непрофессионализма и некомпетентности украинской власти, которые хотели повторить легендарную спецоперацию времен СССР, которую провел Артут Артузов в 1925 году.

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"Такую спецоперацию провел Артут Артузов, который в 1925 году заманил в Советский Союз всех белогвардейцев, и всех руководителей там арестован. Эта спецоперация преподается во всех разведывательных и контрразведывательных учебных заведениях мира. Никто не мог повторить гениальность этой операции. Повторило ГУР Мионобороны Украины. Что они за это получили? Увольнение и тому подобное", – рассказал он.

По его словам, если бы "вагнеровцев" задержали, то вопрос обмена пленными был бы решен".

"Сейчас в тюрьмах Донецких и Луганских непризнанных республик сидят пленные еще со времен Иловайска. Их можно было бы поменять. Обмена нет, потому, что сегодня Россию не интересует уже никто, кто есть в Украине", – сказал он.

Также он отметил, что в спецоперации были заинтересованы Турция и США.

"Турция давала самолеты, а США – финансы, ведь собственник частной группы "Вагнер" – самый разыскиваемый человек в 10 странах мира. Вот к чему привела некомпетентность и непрофессионализм украинской власти", – сказал Москаль.

Предыстория

29 июля 2020 года в Минск прилетела группа из 32 человек транзитом, чтобы отправиться дальше. Все это было запланировано в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Согласно этой версии, самолет с "вагнеровцами" должны были экстренно посадить в Киеве для задержания наемников.

Зеленский заявлял, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", и рассказал, как сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко о заезде в его страну боевиков.

В отчете отчете расследования Bellingcat при участии The Insider говорилось, что операция по доставке в Украину десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнера" считается уникальной операцией спецслужб Украины, аналогов которой не было.

Кроме того, сайт "Сегодня" искал ответы на 5 вопросов о том, что нового выяснили американские расследователи о спецоперации против ЧВК "Вагнер" и какие вопросы они оставили без ответа.