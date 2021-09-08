Серьезный удар для украинской разведки – что нового в расследовании CNN по операции против вагнеровцев

Пять вопросов "Сегодня" о том, что нового выяснили американские расследователи о спецоперации против ЧВК Вагнера и какие вопросы они оставили без ответа

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские спецслужбы действительно планировали захватить наемников из России, совершивших военные преступления на Донбассе и доставить их в Киев для суда. Но эта операция, в которой ГУР Минобороны помогали американские консультанты, провалилась. Об этом говорится в расследовании CNN, которое появилось 7 сентября.

В расследовании ничего принципиально нового, но интересны нюансы. Именно о нюансах – пять вопросов, на которые искал ответ "Сегодня".

1. Что выяснили журналисты CNN?

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Журналисты CNN Мэттью Ченс (Matthew Chance) и Захра Улла (Zahra Ullah) утверждают, что украинская разведка с ведома и, возможно, при поддержке США планировала спецоперацию по захвату российских военных преступников, участвовавших в боевых действиях на Донбассе.

Группу, которую планировалось захватить, у нас называют ЧВК Вагнера (ЧВК "Вагнер"). Но в расследовании это название упоминается лишь однажды. Также, по версии CNN, украинские разведчики в своих поисках военных преступников не привязывались к какой-то конкретной военной компании.

Действуя на территории России, они сами выдавали себя за представителей частной военной компании. Отмечается, что в России это никого не удивляет, так как ЧВК в военной сфере стали привычным делом.

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От имени ЧВК украинские разведчики предлагали добровольцам выгодный контракт по охране нефтяных объектов в Венесуэле. Оплата предполагалась на уровне 5000 долл. в месяц.

"На эту приманку попали сотни потенциальных российских подрядчиков, которые подали заявки на работу, что предоставило украинской разведке беспрецедентную возможность начать обнаружение и выявление подозреваемых в военных преступлениях", – говорится в расследовании CNN.

Рассматривая кандидата, разведчики выспрашивали претендентов о боевом опыте. Получилось, что ради трудоустройства российские наемники рассказывали украинским разведчикам о своих "приключениях" в Украине. Анонимный собеседник CNN из числа отставных руководителей украинской разведки (так они представлены в материале) говорит по этому поводу:

"Потом они начали раскрывать себя, отправляя нам документы, военные удостоверения и доказательства того, где они воевали. И мы поняли, что сможем использовать это [как доказательства их преступлений]".

По версии CNN, оказалось, что среди наемников из России, клюнувших на фейковый венесуэльский контракт, были люди, сбивавшие украинские военные самолеты на Донбассе. А также те, кто участвовал в запуске ракеты, сбившей малайзийский боинг MH-17.

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Сообщается, что действия украинской разведки в России остались незамеченными. В результате удалось сформировать группу из 28 россиян, связанных с военными преступлениями на Донбассе. Еще пять человек в этой группе никак не были связаны с событиями на востоке Украины, очевидно, чтобы этот момент ни у кого не вызвал подозрение. Им сообщили, что всех переправят в Турцию – и оттуда в Венесуэлу. Реальный план заключался в том, чтобы посадить самолет с наемниками в Украине и там их арестовать.

Батька опередил ГУР МО – задержание российских военных наемников в Минске в августе 2020 года / Фото: CNN

2. Почему провалилась операция украинской разведки?

По версии CNN, в план были внесены коррективы из-за пандемии коронавируса. Россия остановила сообщение с рядом государств, поэтому наемников перевезли в Беларусь на автобусе. Там они должны были ждать рейса напрямую в Венесуэлу. Но этот рейс откладывался на несколько дней.

На это время наемников разместили в санатории "Белорусочка", в 15 минутах езды от Минска. По мнению CNN, именно это стало причиной провала операции.

"Крепкие наемники на курорте, обещающем "комфорт и уют" на фоне "отсутствия городской суеты и повседневных забот", казались нелепыми, если не подозрительными", – говорится в расследовании CNN.

Задержка вылета стала причиной того, что белорусские спецслужбы заинтересовались отдыхающими в санатории. Их начали проверять, потом задержали. CNN приводит цитату белорусского силовика:

"Мы получили подтвержденную информацию, что эти россияне имели реальный боевой опыт и действительно принимали участие в вооруженных конфликтах".

Отмечается, что в Беларуси обстановка в тот момент как раз начала накаляться из-за приближавшихся президентских выборов. Видимо, спецслужбы были настороже. Они готовились к протестам оппозиции.

Несколько десятков суровых мужчин военной внешности в загородном семейном санатории могли насторожить спецслужбы Беларуси, отмечают расследователи CNN / Фото: CNN

3. Насколько надежны источники CNN?

Расследователи CNN не называют своих источников, но утверждают, что провели недели в Украине, проверяя и просматривая отчеты об операции и разговаривая с людьми, которые были внутри ее. Сообщается, что источники CNN в Украине – это три "бывших высокопоставленных чиновника украинской военной разведки".

Вероятность, что эти источники ненадежные, с учетом репутации CNN, крайне низка. Другое дело, что информация источников может быть неточной.

Так, источники сообщают, что операция была организована с участием американской разведки и "официальных лиц США". Однако высокопоставленный чиновник в США заявил CNN, что эти утверждения – ложь.

В расследовании упоминается бывший советник Лукашенко, но его имя также не называется. Никаких документов, подтверждающих факт спецоперации разведчиков, не приводится. То есть субъективные моменты тут есть. Однако насколько эти моменты влияют на суть изложенного, сложно оценить, учитывая, что все это – анонимно.

3. Почему официально Киев отрицал, что такая операция вообще была?

В расследовании CNN отмечается, что официально Украина отрицала факт, что против ЧВК Вагнера или российских наемников на Донбассе проводилась какая-либо спецоперация. Журналисты приводят известную фразу Владимира Зеленского, сказанную в интервью украинскому телеканалу "1+1":

"Я точно понимаю, что идея такой операции – это была идея других стран".

Это самый тонкий момент всей истории. В Украине распространяется мнение, что Офис президента якобы слил России информацию о том, что разведчики готовят захват российских военных наемников. Есть версия, что ОП слил эту информацию Лукашенко. И наемники были задержаны.

Вторая существующая версия – что по требованию Офиса президента операция была приостановлена. Именно поэтому наемников разместили в санатории "Белорусочка", что было равнозначно срыву операции.

Как раз тогда шли переговоры с Россией о Донбассе, и в этих переговорах намечался прорыв. Может быть, представители украинской власти не хотели напрягать Россию как раз в разгар переговоров? Одним из доказательств, что все именно так и было, украинские эксперты называли отрицание президентом самого факта проведения операции.

Однако в расследовании CNN ни одна из этих версий не рассматривается. Вероятно, убедительных доказательств соответствия их действительности американские расследователи не нашли.

Отрицание официальным Киевом причастности к провалившейся операции может объясняться иначе. Практически никогда страны официально не подтверждают причастности к действиям своих разведчиков в случае их провала.

Тем более они не склонны разглашать подробности таких операций. Едва ли такое поможет провести подобную операцию повторно.

С этой точки зрения нельзя исключить, что американцы действительно помогали Украине выманить вагнеровцев и задержать их. Однако теперь отрицают свое участие.

"Эта неудача стала серьезным ударом для украинской разведки, которая работала над тем, чтобы поймать российских подозреваемых в течение почти 18 месяцев", – констатирует CNN.

Провал операции мог быть связан с паранойей белорусских спецслужб, которые знали о вероятности массовых протестов в период президентских выборов / Фото: sprotyv.info

4. Кто мог комментировать CNN подробности спецоперации с украинской стороны?

Точно ответить на этот вопрос невозможно. Но одним из источников CNN может быть генерал-полковник Василий Бурба, бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны. Бурба был уволен с этой должности в августе 2020 года, как раз, когда операция по вагнеровцам провалилась.

В 2020-м Бурба сделал ряд резких заявлений в адрес руководства Украины. В частности, он требовал проверить на полиграфе участников совещания в Офисе президента, которое состоялось накануне задержания вагнеровцев в Беларуси. Просить комментарии у Бурбы было бы логично, с точки зрения журналиста-расследователя. Ведь он точно в курсе подробностей спецоперации, и он мог бы вывести на других, не засветившихся в медиа людей, участвовавших в ее проведении.

Можно предположить, что причины провала и сам Бурба точно не знает. Причиной могла оказаться не "зрада", а паранойя белорусских спецслужб, готовившихся к массовым беспорядкам в связи с президентскими выборами. Если бы источники CNN смогли предоставить убедительные доказательства других версий, то журналисты, вероятно, обнародовали бы их также. Пусть даже в качестве гипотезы.

И это, возможно, главное разочарование расследования CNN: в нем мало нового. Основная фабула этого расследования была известна и раньше.

Весной 2021 года расследовательская компания Bellingcat, ранее установившая причастность России к катастрофе MH-17, а также вычислившая отравителей Навального среди сотрудников ФСБ, анонсировала выход собственного расследования о спецоперации против вагнеровцев. Однако на данный момент полная версия этого расследования так и не обнародована. Вероятно, по той же причине точных ответов на вопрос о причинах провала найти пока не удалось.

Экс-глава ГУР МО Василий Бурба мог быть одним из источников информации для американских расследователей. Имена источников в Украине CNN скрывает / Фото: Wikipedia

5. Что известно об авторах расследования CNN?

Мэттью Ченс – яркая персона в медиа. Он из Великобритании, уже 20 лет работает в CNN, где выпустил множество репортажей и расследований, вызвавших резонанс. Так, Ченс освещал захват террористами отеля "Тадж-Махал" в Мумбаи, Индия (2008). Впоследствии об этих событиях был снят художественный фильм. Также Ченс был первым журналистом, взявшим интервью у Ясира Арафата после того, как израильские войска сняли осаду с его резиденции в Рамалле, на Западном берегу реки Иордан (2002). Путин, став премьером при президенте Медведеве, дал интервью Ченсу в числе первых иностранных журналистов (2008). В том же году Ченс руководил освещением вторжения России в Грузию для CNN. Специализировался на репортажах с Ближнего Востока, из Кореи, России и Чечни.

Указанная в соавторах Захра Улла – продюсер CNN, она занимается организацией медиапроектов, таких как вышедшее сейчас расследование об украинской разведке. Ее самая известная работа – освещение атаки террористов-смертников на аэропорт Ататюрка в Стамбуле в 2016. Тогда погибли 43 человека, еще 239 получили ранения.

CNN – медиакомпания, которая специализируется в первую очередь на оперативных новостях. Она менее известна своими аналитическими и расследовательскими материалами. Принцип CNN – указывать лишь ту информацию, в действительности которой ее журналисты совершенно уверены, отсекать домыслы и слухи. Вероятно, поэтому их расследование не содержало ответов на вопросы, которые всех особенно интересуют.