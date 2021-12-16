Джонсон заявил, что вторжение РФ в Украину станет катастрофой для мира

Борис Джонсон предупредил РФ о последствиях в случае нападения на Украину/Коллаж: "Сегодня"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира. По его словам, если РФ начнет полномасштабную войну против Украины, то на страну-агресорку ждут серьезные последствия.
Об этом сообщает Expess.
Что сказал Джонсон?
По словам Бориса Джонсона, "если Россия будет настолько безумной и сумасшедшей, чтобы решиться на вторжение в Украину", Великобритания, G7 и в целом мировое сообщество введут "очень жесткий пакет экономических санкций".
"Я сказал президенту Путину, что любое подобное действие было бы катастрофическим не только для России и Украины, но и для всего мира", — отметил премьер-министр Великобритании.
Наращивание сил НАТО
Кроме того, Джонсон добавил, что "неизбежным будет наращивание сил НАТО в периферийных регионах".
"Мы видим, что российские силы сосредоточены на украинской границе, Россия также продолжает кибератаки, попытки убийств, использует газ как политическое оружие, удерживает незаконную территорию в Крыму, запугивает Запад и вмешивается в западные выборы", — сказал Борис Джонсон.
Политик добавил, что президент России Владимир Путин ведет гибридную войну против Запада.
Угроза вторжения РФ
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Россия может использовать "любимый" метод для нападения на Украину.
- Меркель сделала России предупреждение насчет Украины.
- Агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщило, что Россия усиливает свою военную группировку в оккупированном Крыму новыми войсками, которые начала перебрасывать туда с 15 ноября.
- Между тем Россия отвергла предложения восстановить режим прекращения огня на Донбассе с 10 декабря этого года и привлечь представителей Франции и Германии к работе Совместного центра контроля и координации.
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