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ВОЗ предупредила о 500 тыс. смертях этой зимой

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
21 ноября, 13:45
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ВОЗ очень встревожена повышенными темпами распространения коронавируса
Около 500 тысяч человек могут умереть зимой, если страны не ужесточат ограничения.
Около 500 тысяч человек могут умереть зимой, если страны не ужесточат ограничения. / Фото: Коллаж: Сегодня

К марту 2022 году может быть еще полмиллиона смертей от коронавируса, если не будут приняты срочные меры. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге, пишет BBC.

Так он прокомментировал информацию о высоком уровне заболеваемости в нескольких европейских странах и введении полного или частичного локдауна.

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"Очередная волна COVID-19 в Европе наблюдается из-за приближения холодов, низких показателей вакцинации в ряде стран и появления более заразных штаммов", – сказал он.

Клюге призвал начать законодательную и общественную дискуссию по вопросу обязательной вакцинации.

"Перед тем как прибегать к обязательной вакцинации, нужно посмотреть на другие инструменты, например, на ковид-пропуска, которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить", — заключил он.

По его словам, сократить эти показатели может помочь возвращение в строгий масочный режим.

Ситуация с коронавирусом в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 21 ноября 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5163723 человек (+7326 за сутки), более 257 млн заразились, около 20 млн инфицированы в настоящее время, более 232 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%

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Статистика в Украине

​​За сутки в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них заболело детей – 894, медработников – 99). За все время пандемии в Украине заболели 3 332 943 человека, умерли – 81 272 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

Сколько вакцинировалось

С начала прививочной кампании вакцинированы 7 922 415 человек, из них получили одну дозу – 7 922 413 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 390 358 прививок.

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Самой популярной среди украинцев оказалась вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Ее выбрали для вакцинации почти 40% всех привитых.

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