ВООЗ попередила про 500 тис. смертей цієї зими

ВООЗ дуже стривожена підвищеними темпами поширення коронавіруса

/ Фото: Колаж: Сьогодні

До березня 2022 року може бути ще півмільйона смертей від коронавіруса, якщо не буде вжито термінових заходів. Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ лікар Ханс Клюге. BBC .

Так він прокоментував інформацію про високий рівень захворюваності в кількох європейських країнах, та запровадження повного чи часткового локдауну.

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"Чергова хвиля COVID-19 у Європі спостерігається через наближення холодів, низькі показники вакцинації в низці країн і появу більш заразних штамів", – сказав він.

Клюге закликав розпочати законодавчу та громадську дискусію щодо обов'язкової вакцинації.

"Перед тим, як вдаватися до обов'язкової вакцинації, потрібно подивитися на інші інструменти, наприклад, на ковід-перепустки, які зовсім не обмежують свободу, а навпаки, допомагають її зберегти", – сказав він.

За його словами, скоротити ці показники може допомогти повернення до суворого маскового режиму.

Ситуація з коронавірусом у світі

Постійно оновлювана моніторингова сторінка Worldometers показує, що, станом на 21 листопада 2021 року, у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 5163723 осіб (+7326 за добу), понад 257 млн заразилися, близько 20 млн 2 інф млн тих, хто заразився, визнані одужалими. Середня летальність: 2%

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Статистика в Україні

За добу в Україні зафіксовано 10 635 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них захворіло дітей – 894, медпрацівників – 99). За весь час пандемії в Україні захворіли 3 332 943 особи, померли – 81 272 особи.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) та Хмельницькій (598) областях.

Скільки вакциновано

З початку щеплювальної кампанії вакциновано 7 922 415 осіб, з них отримали одну дозу – 7 922 413 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 6 467 945 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Усього проведено 14 390 358 щеплень.

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Найпопулярнішою серед українців виявилася вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Її вибрали для вакцинації майже 40% усіх щеплених.