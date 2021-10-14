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США и Норвегия помогут расследовать Украине военные преступления в Крыму

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
14 октября, 02:30
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Украине предоставили новый инструмент для анализа военных преступлений
Систему I-DOC предоставили Украине в рамках помощи США и Норвегия / Коллаж "Сегодня"
Систему I-DOC предоставили Украине в рамках помощи США и Норвегия / Коллаж "Сегодня"

К международной системе I-DOC подключены прокуратуры АР Крым и города Севастополя, которые пока работают на материковой части Украины. Система представляет собой инструмент для анализа и систематизации расследований военных преступлений и преступлений против человечности. Внедрение системы позволит оценить масштабность нарушения, контекст, в котором оно совершается, а также его влияние на реализацию оккупационной политики государства-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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"Система I-DOC станет пятым диджитал-инструментом, который прокуроры будут использовать в своей работе. Мы находимся на этапе масштабной цифровой трансформации. Внедрение системы поможет нам быть еще более эффективными в расследовании нарушений прав человека в Крыму. После успешного пилота в прокуратуре АРК мы будем внедрять ее дальше", – заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Международная помощь

Программа представлена ​​в рамках реализации проекта международной технической помощи "Поддержка реформы сектора криминальной юстиции в Украине", предоставленной Посольством США в Украине.

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"Этот проект будет способствовать усилиям Украины по привлечению к ответственности лиц за серьезные нарушения международного права, которые происходят на Донбассе и в Крыму", – отметила Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине.

База данных I-DOC была разработана компанией "Кейс Мэтрикс Нетворк" при поддержке Норвежского Хельсинкского Комитета и Министерства иностранных дел Норвегии.

"Наше сотрудничество в этом проекте еще раз демонстрирует устойчивую поддержку Норвегии в вопросе незаконности оккупации Крыма. Мы рады, что решение норвежских специалистов могут быть полезными в фиксации преступлений и привлечении к ответственности виновных в нарушении прав человека", – отметил Эрик Сведал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегии в Украине.

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Способности I-DOC

Система позволит оптимизировать и упростить работу следователей и прокуроров в расследовании преступлений, связанных с вооруженным конфликтом, а также обеспечить надлежащее взаимодействие между национальными институтами и Международным уголовным судом.

Она предусматривает оцифровку материалов уголовных производств о нарушениях норм международного гуманитарного права. И дает возможность более эффективно использовать доказательства, собраные в ходе расследования уголовных производств.

Вопрос Крыма

  • Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", непризнанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
  • Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) квалифицировал действия Кремля как "международный вооруженный конфликт между Украиной и РФ". В Гааге отмечают, что этот международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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