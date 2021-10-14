Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Чи буде тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна: фото
СЬОГОДНІ Влада Події

США і Норвегія допоможуть розслідувати Україні військові злочини в Криму

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
14 жовтня, 02:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україні надали новий інструмент для аналізу військових злочинів
Систему I-DOC надали Україні в рамках допомоги США і Норвегія / Колаж "Сьогодні"
Систему I-DOC надали Україні в рамках допомоги США і Норвегія / Колаж "Сьогодні"

До міжнародної системи I-DOC підключені прокуратури АР Крим та міста Севастополя, які поки працюють на материковій частині України. Система являє собою інструмент для аналізу і систематизації розслідувань військових злочинів і злочинів проти людяності. Впровадження системи дозволить оцінити масштабність порушення, контекст, в якому воно відбувається, а також його вплив на реалізацію окупаційної політики держави-агресора.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Реклама

"Система I-DOC стане п’ятим діджитал-інструментом, який прокурори використовуватимуть у своїй роботі. Ми перебуваємо на етапі масштабної цифрової трансформації. Впровадження системи допоможе нам бути ще більш ефективними у розслідуванні порушень прав людини у Криму. Після успішного пілоту в прокуратурі АРК, ми впроваджуватимемо її далі", – заявила генпрокурор України Ірина Венедиктова.

Міжнародна допомога

Програма представлена в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Підтримка реформи сектору кримінальної юстиції в Україні", наданої Посольством США в Україні.

Реклама

"Цей проєкт сприятиме зусиллям України щодо притягнення до відповідальності осіб за серйозні порушення міжнародного права, які відбуваються на Донбасі і в Криму", – зазначила Крістіна Квін, тимчасовий повірений у справах США в Україні.

База даних I-DOC була розроблена компанією "Кейс Метрікс Нетворк" за підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міністерства закордонних справ Норвегії.

"Наша співпраця у цьому проєкті ще раз демонструє стійку підтримку Норвегії щодо незаконності окупації Криму. Ми раді, що рішення норвезьких спеціалістів можуть бути корисними у фіксації злочинів та притягнення до відповідальності винних у порушенні прав людини", – зазначив Ерік Сведал, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Норвегії в Україні.

Реклама

Здібності I-DOC

Система I-DOC дозволить оптимізувати та спростити роботу слідчих й прокурорів у розслідуванні злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом, а також забезпечити належну взаємодію між національними інституціями та Міжнародним кримінальним судом.

Вона передбачає оцифрування матеріалів кримінальних проваджень щодо порушень норм міжнародного гуманітарного права. Та дає можливість ефективніше використовувати докази зібрані у ході розслідування кримінальних проваджень.

Питання Криму

  • Крим був окупований Росією в березні 2014 року в результаті проведення "референдуму", невизнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. В тому числі "Кримський референдум" не визнає і ООН.
  • Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.
  • Міжнародний кримінальний суд ( Гаазький трибунал) кваліфікував дії Кремля як "міжнародний збройний конфлікт між Україною і РФ". У Гаазі відзначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

80 751

захворіло за тиждень в Україні

+9%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти