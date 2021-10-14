США і Норвегія допоможуть розслідувати Україні військові злочини в Криму

До міжнародної системи I-DOC підключені прокуратури АР Крим та міста Севастополя, які поки працюють на материковій частині України. Система являє собою інструмент для аналізу і систематизації розслідувань військових злочинів і злочинів проти людяності. Впровадження системи дозволить оцінити масштабність порушення, контекст, в якому воно відбувається, а також його вплив на реалізацію окупаційної політики держави-агресора.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.
Далі по темі
"Система I-DOC стане п’ятим діджитал-інструментом, який прокурори використовуватимуть у своїй роботі. Ми перебуваємо на етапі масштабної цифрової трансформації. Впровадження системи допоможе нам бути ще більш ефективними у розслідуванні порушень прав людини у Криму. Після успішного пілоту в прокуратурі АРК, ми впроваджуватимемо її далі", – заявила генпрокурор України Ірина Венедиктова.
Міжнародна допомога
Програма представлена в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Підтримка реформи сектору кримінальної юстиції в Україні", наданої Посольством США в Україні.
"Цей проєкт сприятиме зусиллям України щодо притягнення до відповідальності осіб за серйозні порушення міжнародного права, які відбуваються на Донбасі і в Криму", – зазначила Крістіна Квін, тимчасовий повірений у справах США в Україні.
База даних I-DOC була розроблена компанією "Кейс Метрікс Нетворк" за підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міністерства закордонних справ Норвегії.
"Наша співпраця у цьому проєкті ще раз демонструє стійку підтримку Норвегії щодо незаконності окупації Криму. Ми раді, що рішення норвезьких спеціалістів можуть бути корисними у фіксації злочинів та притягнення до відповідальності винних у порушенні прав людини", – зазначив Ерік Сведал, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Норвегії в Україні.
Здібності I-DOC
Система I-DOC дозволить оптимізувати та спростити роботу слідчих й прокурорів у розслідуванні злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом, а також забезпечити належну взаємодію між національними інституціями та Міжнародним кримінальним судом.
Вона передбачає оцифрування матеріалів кримінальних проваджень щодо порушень норм міжнародного гуманітарного права. Та дає можливість ефективніше використовувати докази зібрані у ході розслідування кримінальних проваджень.
Питання Криму
- Крим був окупований Росією в березні 2014 року в результаті проведення "референдуму", невизнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. В тому числі "Кримський референдум" не визнає і ООН.
- Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.
- Міжнародний кримінальний суд ( Гаазький трибунал) кваліфікував дії Кремля як "міжнародний збройний конфлікт між Україною і РФ". У Гаазі відзначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.