В честь праздника? СМИ узнали, как Притула назвал свою партию

Шоумен Сергей Притула готовится основать собственную партию. Политсила будет носить название "24 серпня" – в честь Дня независимости Украины.

5 февраля проходит встреча инициативных групп по сбору подписей за создание данной партии, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении Притулы.

Отмечается, что на собрании активистов обсуждаются организационные моменты создания и деятельности партии. Полное название новой политсилы – "Політична партія "24 серпня".

Сергей Притула после выхода из партии "Голос" объявил, что намерен продолжать политическую карьеру.

"Я говорил, что я в политике остаюсь. Она дальше есть в моих планах. В моих планах есть непосредственное участие в политических процессах, а не просто где-то сбоку. Соответственно, чтобы заниматься политикой, мне нужна команда. Команда из хороших, честных, порядочных и в первую очередь профессиональных людей. И таких людей нужно искать, с ними необходимо говорить, и как раз этим я сейчас занимаюсь", – заявлял шоумен в сентябре 2021 года.