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"Нужна команда": Притула создает политическую партию

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 сентября, 20:34
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На своем YouTube-канале телеведущий затронул тему создания политической силы
Сергей Притула хочет остаться в политике / Коллаж "Сегодня"
Сергей Притула хочет остаться в политике / Коллаж "Сегодня"

Экс-кандидат от партии "Голос" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула рассказал, что готовится к созданию своей партии.

Об этом он сообщил на своем YouTube-канале "Live! Про дійсно важливе".

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Собирает команду

"Еще в прошлом году я говорил, что я в политике остаюсь. Она дальше есть в моих планах. В моих планах есть непосредственное участие в политических процессах, а не просто где-то сбоку. Соответственно, чтобы заниматься политикой, мне нужна команда. Команда из хороших, честных, порядочных и в первую очередь профессиональных людей. И таких людей нужно искать, с ними необходимо говорить, и как раз этим я сейчас занимаюсь. Давайте я вам об этом расскажу позже. А пока я вижу в рейтингах, которые публикуют, такое словосочетание – "Условная партия Притулы", которая, кстати, имеет неплохие показатели", – рассказал Сергей Притула.

Название у этой политической силы пока нет.

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Притула в политике

  • В июне шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы. А в ответ в "Голосе" объяснили выход Притулы личными амбициями.
  • Во время телеэфира Притула заявил, что "Голос" - это партия без людей, а значит, уже не партия.
  • Будучи кандидатом в мэры Киева, Сергей Притула предлагал повысить коммунальные тарифы.
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