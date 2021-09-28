"Нужна команда": Притула создает политическую партию

На своем YouTube-канале телеведущий затронул тему создания политической силы

Сергей Притула хочет остаться в политике / Коллаж "Сегодня"

Экс-кандидат от партии "Голос" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула рассказал, что готовится к созданию своей партии.

Об этом он сообщил на своем YouTube-канале "Live! Про дійсно важливе".

Реклама

Собирает команду

"Еще в прошлом году я говорил, что я в политике остаюсь. Она дальше есть в моих планах. В моих планах есть непосредственное участие в политических процессах, а не просто где-то сбоку. Соответственно, чтобы заниматься политикой, мне нужна команда. Команда из хороших, честных, порядочных и в первую очередь профессиональных людей. И таких людей нужно искать, с ними необходимо говорить, и как раз этим я сейчас занимаюсь. Давайте я вам об этом расскажу позже. А пока я вижу в рейтингах, которые публикуют, такое словосочетание – "Условная партия Притулы", которая, кстати, имеет неплохие показатели", – рассказал Сергей Притула.

Название у этой политической силы пока нет.

Реклама

Притула в политике