На честь свята? ЗМІ дізналися, як Притула назвав свою партію

Шоумен Сергій Притула готується заснувати власну партію. Політсила носитиме назву "24 серпня" – на честь Дня незалежності України.
5 лютого відбувається зустріч ініціативних груп зі збору підписів за створення цієї партії, повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в оточенні Притули.
Зазначається, що на зборах активістів обговорюються організаційні моменти створення та діяльності партії. Повна назва нової політсили – "Політична партія "24 серпня".
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Притула збирає команду
Сергій Притула після виходу з партії "Голос" оголосив, що має намір продовжувати політичну кар'єру.
"Я говорив, що я в політиці залишаюся. Вона далі є в моїх планах. У моїх планах є безпосередня участь у політичних процесах, а не просто десь збоку. Відповідно, щоб займатися політикою, мені потрібна команда. Команда з добрих, чесних, порядних і насамперед професійних людей. І таких людей треба шукати, з ними необхідно говорити, і саме цим я зараз займаюся", – заявляв шоумен у вересні 2021 року.
Кар'єра Притули в політиці
- Шоумен Сергій Притула балотувався від партії "Голос" у мери Києва у 2020 році і посів третє місце з результатом трохи менше ніж 8% голосів.
- У червні 2021 року шоумен заявив про вихід з "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили. У "Голосі" пояснили вихід Притули особистими амбіціями.
- Під час телеефіру Притула заявив, що "Голос" – це партія без людей, тож вже не партія.