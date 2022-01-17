Печерский суд перенес решение по делу Порошенко

Прокуроры ходатайствовали о залоге в миллиард гривен для пятого президента Украины

Печерский районный суд Киева 17 января не смог выбрать меру пресечения для пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, который подозревается в государственной измене в "угольном деле". Вынесение решения по делу Порошенко перенесли на 19 января, 14:00.

Как сообщает "Сегодня", прокуроры ходатайствовали, чтобы суд арестовал подозреваемого с возможностью внесения залога в один миллиард гривен.

Возвращение Порошенко