Талибы обвинили США в нарушении суверенитета "Исламского эмирата Афганистан"

Исламисты призвали Вашингтон не нарушать международное право

У талибов на "вооружении" брошенная американская военная техника / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Представители движения "Талибан", которые захватили в августе власть, обвинили США в том, что американские беспилотники незаконно вторглись в воздушное пространство Афганистана.

Об этом в своем Twitter сообщает представитель боевиков Забихулла Муджахид.

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"США нарушили суверенитет "Исламского эмирата Афганистан", а также нормы международного права, направив свои беспилотники в наше воздушное пространство... Подобные инциденты должны пресекаться. Призываем США придерживаться Дохийских соглашений. В противном случае это чревато последствиями", — говорится в сообщении.

Жизнь при "Талибане"