Таліби звинуватили США в порушенні суверенітету "Ісламського емірату Афганістан"

Представники руху "Талібан", який захопив в серпні владу, звинуватили США в тому, що американські безпілотники незаконно вторглися в повітряний простір Афганістану.
Про це в своєму Twitter повідомляє представник бойовиків Забіхула Муджахід.
"США порушили суверенітет "Ісламського емірату Афганістан", а також норми міжнародного права, направивши свої безпілотники в наш повітряний простір... Подібні інциденти повинні припинятися. Закликаємо США дотримуватися Дохійської угоди. В іншому випадку це загрожує наслідками", – йдеться в повідомленні.
Життя при "Талібан"
- 13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабула. Після нетривалих переговорів із країни полетів президент Ашраф Гані.
- Десятки тисяч афганців покинули свої оселі. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кількасот афганців.
- Наприкінці серпня представники "Талібану" запевняли, що ведуть переговори щодо створення інклюзивного уряду республіки.
- Рух "Талібан" 1 вересня розпочав наступ на формування антиталібського опору в провінції Панджшер. Це сталося у відповідь на провалені переговори між опором і талібами.
- 7 вересня рух представив свій уряд, який очолив фігурант списку терористів ООН.
- У середині вересня з'явилися перші повідомлення про страти людей без суду і слідства.