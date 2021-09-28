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Таліби звинуватили США в порушенні суверенітету "Ісламського емірату Афганістан"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 вересня, 23:19
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Ісламісти закликали Вашингтон не порушувати міжнародне право
У талібів на "озброєнні" кинута американська військова техніка / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
У талібів на "озброєнні" кинута американська військова техніка / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Представники руху "Талібан", який захопив в серпні владу, звинуватили США в тому, що американські безпілотники незаконно вторглися в повітряний простір Афганістану.

Про це в своєму Twitter повідомляє представник бойовиків Забіхула Муджахід.

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"США порушили суверенітет "Ісламського емірату Афганістан", а також норми міжнародного права, направивши свої безпілотники в наш повітряний простір... Подібні інциденти повинні припинятися. Закликаємо США дотримуватися Дохійської угоди. В іншому випадку це загрожує наслідками", – йдеться в повідомленні.

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