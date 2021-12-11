Скончался бывший депутат Киевсовета Алексей Новиков. Причина смерти

Молодому политику было всего 38 лет

Алексей Новиков имел четкую гражданскую позицию по вопросах экологии и сохранения старого Киева / Коллаж "Сегодня"

Утром 11 декабря в Киеве умер депутат Киевсовета VIII созыва Алексей Новиков (партия "Единство"). Ему было 38 лет.

О смерти Алексея сообщила его жена на его странице в Фейсбуке.

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Трагическое известие

"Сегодня утром от нас ушел мой любимый муж, прекрасный человек, сын, отец и товарищ, Алексей Новиков! Попрощаться с ним можно завтра 12.12.21, в Киевском колумбарии на байковом кладбище в 14:00. С собой строго запрещено нести венки, только живые цветы!", – написала супруга Алексея.

Друзья сообщили, что Алексею стало плохо в 6 часов утра. Вызвали "скорую помощь", однако прибывшие медики лишь констатировали смерть. По неподтвержденным данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.

Позже пресс-служба КМДА подтвердила, что причиной смерти стал сердечный приступ.

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Биография