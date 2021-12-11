Помер колишній депутат Київради Олексій Новіков. Причина смерті

Вранці 11 грудня у Києві помер депутат Київради VIII скликання Олексій Новіков (партія "Єдність"). Йому було 38 років.
Про смерть Олексія повідомила його дружина на його сторінці у Фейсбуці.
Трагічна звістка
"Сьогодні вранці від нас пішов мій улюблений чоловік, прекрасна людина, син, батько і товариш, Олексій Новіков! Попрощатися з ним можна завтра 12.12.21, у Київському колумбарії на байковому цвинтарі о 14:00. З собою суворо заборонено нести вінки, тільки живі квіти!", – написала дружина Олексія.
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Друзі повідомили, що Олексієві стало погано о 6-й годині ранку. Викликали "швидку допомогу", проте медики, що прибули, лише констатували смерть. За непідтвердженими даними, причиною смерті стала ішемічна хвороба серця.
Пізніше прес-служба КМДА підтвердила, що причиною смерті став серцевий напад.
Біографія
- Олексій Новіков народився 28 січня 1983 року у Санкт-Петербурзі.
- Він закінчив спочатку Національну академію держуправління при Президенті України, потім – Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури та Київський національний торговельно-економічний університет.
- Очолював Громадську організацію "Союз розвитку сучасного мистецтва Дніпровського району м. Києва".
- З 2006 до 2010 року Олексій Новіков був депутатом райради Дніпровського району Києва від блоку Леоніда Черновецького.
- З 25 жовтня 2015 року до 2020 року був депутатом Київради. У Київраді Олексій Новіков був секретарем екологічної комісії. Він активно виступав за збереження зелених зон Києва, був ініціатором створення кількох скверів у Дніпровському районі столиці.
- У Олексія залишилося четверо дітей.