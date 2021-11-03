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После авиакатастрофы: в Беларуси запретили летать на Ан-12

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
3 ноября, 22:54
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Появились первые показания диспетчера, который вел упавший самолет на посадку
По факту крушения Ан-12 возбуждено уголовное дело / Коллаж "Сегодня"
По факту крушения Ан-12 возбуждено уголовное дело / Коллаж "Сегодня"

В Беларуси ввели временный запрет на эксплуатацию самолетов Ан-12, один из которых разбился в России 3 ноября по неустановленным пока причинам.

Об этом сообщает национальное агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минтранса республики.

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Меры после авиакатастофы

Министерство транспорта Беларуси ввело запрет на эксплуатацию Ан-12 до окончания расследования причин крушения грузового самолета этого типа в Иркутской области, России. Лайнер принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно".

С места авиакатастрофы
С места авиакатастрофы

По информации ведомства, самолетом управлял опытный экипаж, который состоял из семи человек: два гражданина России, три — Белоруссии, два – Украины. "Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 более 7 тысяч", — добавляется в заявлении ведомства.

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Что известно

  • В среду вечером самолет, следовавший из Якутска в Иркутск (Россия), пропал с радаров по время захода на второй круг при посадке. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся.
  • Разбившийся АН-12 эксплуатировался с 1968 года.
  • Вечером стали известны показания диспетчера, что самолет начал падать с 200 метров после доклада о заходе на второй круг.
  • Офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) в своем Telegram опубликовал список тех, кто был на борту. Вторым пилотом оказался украинец Олег Щучко. Также в самолете был еще один украинец Александр Чуприненко.
  • МИД Украины начало проверку фактов пребывания на борту разбившегося самолета граждан нашей страны.
  • По факту авиакатастрофы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
  • "Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышения угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке. Также рассматривается техническая неисправность самолета, например, отказ двигателя из-за столкновения с птицами", – рассказал агентству ТАСС представитель авиационных служба России.

Гродно
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