Після авіакатастрофи: у Білорусі заборонили літати на Ан-12

З'явилися перші свідчення диспетчера, який вів на посадку літак, що впав

За фактом аварії Ан-12 порушено кримінальну справу / Колаж "Сьогодні"

У Білорусі ввели тимчасову заборону на експлуатацію літаків Ан-12, один із яких розбився в Росії 3 листопада з невстановлених поки що причин.

Про це повідомляє національне агентство БЕЛТА з посиланням на прес-службу Мінтрансу республіки

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Заходи після авіакатастофи

Міністерство транспорту Білорусі запровадило заборону на експлуатацію Ан-12 до закінчення розслідування причин аварії вантажного літака цього типу в Іркутській області, Росії. Лайнер належав білоруській авіакомпанії "Гродно".

З місця авіакатастрофи

За інформацією відомства, літаком керував досвідчений екіпаж, який складався із семи людей: двоє громадян Росії, три — Білорусії, два – України. "Командир мав загальний наліт понад 12 тисяч годин, у тому числі на типі АН-12 понад 7 тисяч", – додається у заяві відомства.

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Що відомо