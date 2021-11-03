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Після авіакатастрофи: у Білорусі заборонили літати на Ан-12

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 листопада, 22:54
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З'явилися перші свідчення диспетчера, який вів на посадку літак, що впав
За фактом аварії Ан-12 порушено кримінальну справу / Колаж "Сьогодні"
За фактом аварії Ан-12 порушено кримінальну справу / Колаж "Сьогодні"

У Білорусі ввели тимчасову заборону на експлуатацію літаків Ан-12, один із яких розбився в Росії 3 листопада з невстановлених поки що причин.

Про це повідомляє національне агентство БЕЛТА з посиланням на прес-службу Мінтрансу республіки

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Заходи після авіакатастофи

Міністерство транспорту Білорусі запровадило заборону на експлуатацію Ан-12 до закінчення розслідування причин аварії вантажного літака цього типу в Іркутській області, Росії. Лайнер належав білоруській авіакомпанії "Гродно".

З місця авіакатастрофи
З місця авіакатастрофи

За інформацією відомства, літаком керував досвідчений екіпаж, який складався із семи людей: двоє громадян Росії, три — Білорусії, два – України. "Командир мав загальний наліт понад 12 тисяч годин, у тому числі на типі АН-12 понад 7 тисяч", – додається у заяві відомства.

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Що відомо

  • У середу ввечері літак, що прямував з Якутська до Іркутська (Росія), зник з радарів під час заходу на друге коло при посадці. Надалі стало відомо, що він зазнав аварії в районі села Пивовариха і спалахнув.
  • Ан-12, що розбився, експлуатувався з 1968 року.
  • Увечері стали відомі свідчення диспетчера, що літак почав падати з 200 метрів після доповіді про захід на друге коло.
  • Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний Штірліц) у своєму Telegram опублікував перелік тих, хто був на борту. Другим пілотом виявився українець Олег Щучко. Також у літаку був ще один українець Олександр Чуприненко.
  • МЗС України почало перевірку фактів перебування на борту літака громадян нашої країни.
  • За фактом авіакатастрофи Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу.
  • " Серед версій катастрофи розглядаються помилки пілотування, такі як перевищення кута атаки або пізнє ухвалення рішення про друге коло при посадці. Також розглядається технічна несправність літака, наприклад, відмова двигуна через зіткнення з птахами", – розповів агентству ТАСС представник авіаційних служб Росії.

Гродно
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