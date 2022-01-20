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Перед встречей Лавров – Блинкен США пригрозили России прекращением переговоров – все заявления по Украине

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 января, 21:08
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России дали понять, что ее ждет в случае военного вторжения в Украину
Энтони Блинкен и Сергей Лавров поговорят о безопасности. Коллаж "Сегодня"
Энтони Блинкен и Сергей Лавров поговорят о безопасности. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который после своего визита в Киев отправился в Берлин, сделал ряд заявлений накануне своей встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым (она пройдет 21 января). Они касаются безопасности Украины и защиты от агрессии России.

Переговоры с Россией под угрозой

Блинкен заявил, что в случае нападения России на Украину ее переговоры с Западом будут невозможны, сообщает "Интерфакс".

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"Возможность работать с США и нашими союзниками и партнерами в Европе для того, чтобы определить будущее и нашу общую безопасность, будет сведена на нет в случае российской агрессии против Украины", – сказал политик.

Агрессия против Украины лишь приведет к тому, чему пытается противостоять Москва, а именно к укреплению НАТО, отметил Блинкен. Он подчеркнул, что в условиях пандемии и угрозы климатических изменений миру не нужен еще и новый конфликт.

Поддержат Нормандский формат

США готовы поддержать усилия по возобновлению работы Нормандского формата без непосредственного участия в нем, заявил Энтони Блинкен. Также он выразил надежду достичь некоторых результатов на встрече с Лавровым.

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"Я смогу изложить общее представление, общие предпочтения США и наших европейских союзников и партнеров в отношении того, как найти дипломатический путь вперед для деэскалации этого конфликта", – сказал он.

Москва не идет на контакт

Россия отвергает предложения о дипломатическом взаимодействии в духе взаимности, заявил Энтони Блинкен в Берлине, сообщает ТАСС. По его словам, США и их союзники выдвигали предложения России относительно дипломатического взаимодействия в духе взаимности.

"На многих встречах США и наши европейские союзники и партнеры выдвигали предложения России относительно дипломатического взаимодействия в духе взаимности. До сих пор на нашу готовность к взаимодействию в духе взаимности отвечали отказом", – отметил политик.

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Грозят серьезными последствиями

Госсекретарь США рассказал о плодотворных переговорах в Берлине с представителями МИД Германии, Великобритании и Франции и о совместных усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины.

"Мы твердо намерены навязать России масштабные последствия и серьезные издержки, если она предпочтет конфликт дипломатии", – написал Блинкен в своем Twitter.

Не рассчитывают решить все вопросы

На переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые пройдут 21 января в Женеве, Блинкен планирует убедить Москву вернуться к выполнению прежних договоренностей, а также к работе с США и Европой по вопросам безопасности.

"Мы можем улучшить наше взаимопонимание, и это, в сочетании с обращением вспять наращивания Россией военных сил у украинских границ, выведет нас из кризиса в ближайшие недели", – сказал он.

При этом Блинкен отметил, что не рассчитывает на решение всех вопросов на предстоящей встрече с Лавровым, но верит в возможность прогресса.

Он напомнил, что у России есть два пути: "путь дипломатии и путь агрессии". В случае, если Россия выберет второе, США продолжат поддерживать Украину и международных союзников, предупредил госсекретарь США.

Байден грозит из-за океана

Тем временем президент США Джо Байден также заявил, что Россия получит экономический ответ на агрессию в адрес Украины.

"Я абсолютно ясно выразил президенту Путину, нет никакого недопонимания. Если таковые возникнут и любые организованные российские подразделения пересекут границу Украины, это будет вторжением", – заявил Байден журналистам в Белом доме, сообщает Reuters.

Байден сказал, что такое вторжение будет встречено "суровым и скоординированным ответом, экономическим ответом, который подробно обсуждался с нашими союзниками и очень четко изложен с президентом Путиным".

"Пусть не будет никаких сомнений, что если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит высокую цену", – подчеркнул он.

Он добавил, что США должны быть готовы реагировать на вызовы, которые могут исходить от России, которые включают "кибератаки и маленьких человечков в зеленой форме".

Визит Блинкена в Украину

  • Энтони Блинкен прилетел в Киев с официальным визитом 19 января. Он рассказал, что отправиться в Украину его попросил президент США Джо Байден.
  • В ходе визита Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Обсуждали вопросы безопасности Украины перед угрозой агрессии России.
  • Госсекретарь США отметил, что доволен визитом в Украину. По его словам, США будут продолжать укреплять свои отношения с Украиной для сдерживания российской агрессии.
  • После встреч в Киеве Блинкен отправился на переговоры в Берлин. После этого 21 января он встретится с главой МИД Сергеем Лавровым в Женеве.

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