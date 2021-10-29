Контакт прекращен: НАТО сворачивает свою работу в Москве с 1 ноября

В ответ на сокращение сотрудников РФ в главном офисе НАТО Кремль закрыл все представительство Альянса в Москве

Табличку в офисе НАТО в Москве пока не поменяли, а лишь заклеили данные о закрытом представительстве / Коллаж "Сегодня"

Военная миссия связи Организации Североатлантического договора (НАТО) прекращает свою работу в Москве с 1 ноября. Теперь по всем экстренным вопросам, касающимся России, НАТО будет контактировать с послом РФ в Бельгии.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Суть проблемы

Все началась с того, что в начале октября Североатлантический альянс отозвал аккредитацию у восьми сотрудников представительства России и сократил численность российского представительства в НАТО до десяти человек. До этого численность российского постпредставительства при НАТО в Брюсселе составляла 20 человек.

Такое решение было принято в связи с "враждебной деятельность России в последние годы".

Кремль не долго думая решил вообще закрыть офис военной миссии связи НАТО в Москве и его информбюро, а также заморозить работу и своего постоянного представительства в штабе НАТО в Брюсселе. В итоге с 1 ноября все контакты НАТО с Россией будут осуществляться через российское посольство.

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Сотрудничество по военной линии между Россией и НАТО было заморожено в апреле 2014 года по инициативе Альянса в ответ на оккупацию Крыма.

Украина в НАТО

России не дает покоя даже мысль, что Украина когда-то может стать членом НАТО, а наше сближение с Североатлантическим альянсом натыкается на постоянные упреки и угрозы.