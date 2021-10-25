"Громом" по России: Арестович объяснил, какие ракеты могут полететь на Кремль

Советник главы Офиса президента рассказал, какие ракеты разрабатывает Украина

Украина будет разрабатывать ракетные комплексы с дальностью свыше 500 километров, способные поражать стратегические цели. Эти цели могут быть на территории России. Тему украинских ракет опять поднял внештатный советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, выступая в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24".

"Гром"

"Безусловно, надо четко понимать, что направлением государственной политики Украины является оборона. Мы никому не угрожаем. Если смотреть в контексте того, что я сказал, это наш ответ будет, потому что руководство и российские эксперты не стесняются в каждой своей программе и каждом заявлении угрожать бомбить Украину, что они все уничтожат, они не допустят и так далее. Пришлось напомнить им, что у любого действия есть ответ. Если они системно будут угрожать Украине, придет время украинского ответа", – подчеркнул Арестович.

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Советник Банковой рассказал, какие именно ракеты можно направить в сторону недобропорядочного соседа.

"До недавних пор мы не могли направить никакие ракеты на Москву, потому что действовал договор об ограничении ракет средней дальлности. После того, как он прекратил свое действие, хотя там есть отдельные нюансы, Украина может разрабатывать ракетные комплексы с дальностью свыше 500 километров. Это прежде всего комплексы "Гром" и "Гром-2". Они еще на стадии научно-исследовательских разработок, но в перспективе в течение 10 лет при надлежащем финансировании, вниманию, которое государство будет уделять, мы сможем получить такое оружие", – заявил Арестович.

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