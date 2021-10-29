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СЬОГОДНІ Влада Події

Контакт припинено: НАТО згортає свою роботу в Москві з 1 листопада

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 жовтня, 16:54
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У відповідь на скорочення співробітників РФ у головному офісі НАТО Кремль закрив все представництво Альянсу у Москві
Табличку в офісі НАТО в Москві поки не змінили, а лише заклеїли дані про закрите представництво / Колаж "Сьогодні"
Табличку в офісі НАТО в Москві поки не змінили, а лише заклеїли дані про закрите представництво / Колаж "Сьогодні"

Військова місія зв'язку Організації Північноатлантичного договору (НАТО) припиняє свою роботу в Москві з 1 листопада. Тепер з усіх екстрених питань, що стосуються Росії, НАТО контактуватиме із послом РФ у Бельгії.

Про це повідомляє агенція ТАСС.

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Суть проблеми

Все почалося з того, що на початку жовтня Північноатлантичний альянс відкликав акредитацію у восьми співробітників представництва Росії та скоротив чисельність російського представництва в НАТО до десяти людей. До цього чисельність російського представництва при НАТО у Брюсселі становила 20 людей.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з "ворожою діяльністю Росії в останні роки".

Кремль, не довго думаючи, вирішив взагалі закрити офіс військової місії зв'язку НАТО в Москві та його інформбюро, а також заморозити роботу і свого постійного представництва в штабі НАТО в Брюсселі. З 1 листопада всі контакти НАТО з Росією здійснюватимуться через російське посольство.

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Співпраця по військовій лінії між Росією та НАТО була заморожена ще у квітні 2014 року з ініціативи Альянсу у відповідь на окупацію Криму.

Україна в НАТО

Росії не дає спокою навіть думка, що Україна колись може стати членом НАТО, а наше зближення з Північноатлантичним альянсом наштовхується на постійні закиди та погрози.

  • 2 вересня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
  • Днями у Москві не залишилися непоміченими висловлювання позаштатного радника глави Офісу президента України, спікера української сторони у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича щодо ракет, які Україна розробляє, та напрямків, куди вони можуть бути націлені. На нашу адресу знову посипалися погрози.
  • Минулого тижня в черговий раз президент РФ Володимир Путін злякав співвітчизників тим, що партнерство з НАТО сусідів нічого доброго не приносить, крім як установку ракет під ніс Росії.

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