Контакт припинено: НАТО згортає свою роботу в Москві з 1 листопада

Військова місія зв'язку Організації Північноатлантичного договору (НАТО) припиняє свою роботу в Москві з 1 листопада. Тепер з усіх екстрених питань, що стосуються Росії, НАТО контактуватиме із послом РФ у Бельгії.
Про це повідомляє агенція ТАСС.
Суть проблеми
Все почалося з того, що на початку жовтня Північноатлантичний альянс відкликав акредитацію у восьми співробітників представництва Росії та скоротив чисельність російського представництва в НАТО до десяти людей. До цього чисельність російського представництва при НАТО у Брюсселі становила 20 людей.
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Таке рішення було прийнято у зв'язку з "ворожою діяльністю Росії в останні роки".
Кремль, не довго думаючи, вирішив взагалі закрити офіс військової місії зв'язку НАТО в Москві та його інформбюро, а також заморозити роботу і свого постійного представництва в штабі НАТО в Брюсселі. З 1 листопада всі контакти НАТО з Росією здійснюватимуться через російське посольство.
Співпраця по військовій лінії між Росією та НАТО була заморожена ще у квітні 2014 року з ініціативи Альянсу у відповідь на окупацію Криму.
Україна в НАТО
Росії не дає спокою навіть думка, що Україна колись може стати членом НАТО, а наше зближення з Північноатлантичним альянсом наштовхується на постійні закиди та погрози.
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