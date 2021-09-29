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Уволен глава Государственной миграционной службы Соколюк

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
29 сентября, 14:26
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Стало известно, кто временно заменит Соколюка
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко / Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Кабинет министров уволил с должности главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка, который недавно женился на Анастасии Зинченко, известной как "девочка с собачкой из Уханя". Временно исполнять обязанности главы ГМС назначена Наталья Науменко.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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Свадьба Соколюка и Зинченко

  • 6 сентября теперь уже экс-глава Госмиграционной службы признался в любви украинке, которая не эвакуировалась из Уханя из-за собачки. Как мы помним, в феврале 2020 года, в разгар эпидемии коронавируса в Китае, Анастасии не разрешили взять шпица на борт эвакуационного самолета из Уханя. Украинка решила остаться в Китае из-за собаки.
  • Официально Зинченко и Соколюк поженились 20 февраля. Тогда бракосочетание состоялось в одном из ЗАГСов Киева. После церемонии пара отправилась на свадебную фотосессию и пообедала фастфудом.
  • Об отношениях пары стало известно в сентябре 2020 года, а в мае 2020 года глава Миграционной службы сделал ей предложение и с тех пор они живут вместе.
  • До романа с девушкой, которая младше его на двадцать лет, чиновник был женат, но в апреле 2020 года подал на развод, а в августе официально расторг брак.
  • В августе 2021 они устроили вторую свадьбу.
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