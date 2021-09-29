Уволен глава Государственной миграционной службы Соколюк

Стало известно, кто временно заменит Соколюка

Максим Соколюк и Анастасия Зинченко / Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Кабинет министров уволил с должности главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка, который недавно женился на Анастасии Зинченко, известной как "девочка с собачкой из Уханя". Временно исполнять обязанности главы ГМС назначена Наталья Науменко.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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Свадьба Соколюка и Зинченко