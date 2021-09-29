Звільнили голову ДМС Соколюка, який одружився з Настею з Уханя

Стало відомо, хто тимчасово замінить Соколюка

Максим Соколюк та Анастасія Зінченко / Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державної міграційної служби Максима Соколюка, який нещодавно одружився з Анастасією Зінченко, відомою як "дівчинка з собачкою з Уханя". Тимчасово виконувати обов'язки голови ДМС призначено Наталію Науменко.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

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