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Звільнили голову ДМС Соколюка, який одружився з Настею з Уханя

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
29 вересня, 14:26
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Стало відомо, хто тимчасово замінить Соколюка
Максим Соколюк та Анастасія Зінченко
Максим Соколюк та Анастасія Зінченко / Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державної міграційної служби Максима Соколюка, який нещодавно одружився з Анастасією Зінченко, відомою як "дівчинка з собачкою з Уханя". Тимчасово виконувати обов'язки голови ДМС призначено Наталію Науменко.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

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Весілля Соколюка і Зінченко

  • 6 вересня тепер вже ексголова Держміграційної служби зізнався у коханні українці, що не евакуювалася з Уханя через собачку. Як ми пам'ятаємо, в лютому 2020 року, у розпал епідемії коронавірусу в Китаї, Анастасії не дозволили взяти шпіца на борт евакуаційного літака з Уханя. Українка вирішила залишитися в Китаї через собаку.

  • Офіційно Зінченко і Соколюк одружилися 20 лютого. Тоді одруження відбулося в одному із РАГСів Києва. Після церемонії пара вирушила на весільну фотосесію і пообідала фастфудом.

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    Про відносини пари стало відомо у вересні 2020 року, а в травні 2020 року голова Міграційної служби зробив їй пропозицію і відтоді вони живуть разом.

  • До роману з дівчиною, яка молодша за нього на двадцять років, чиновник був одружений, але в квітні 2020 року подав на розлучення, а в серпні офіційно розірвав шлюб.

  • У серпні 2021 вони влаштували друге весілля.
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