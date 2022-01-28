К нардепу из команды Разумкова пришли с обысками

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К народному депутату Украины, члену межфракционного объединения "Разумная политика" Олегу Воронько сегодня, 28 января, пришли с обысками сотрудники ГБР.

Об этом сообщает глава МФО Дмитрий Разумков в своем Telegram.

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"Сегодня к нашему коллеге из МФО "Разумная политика" Олегу Воронько приехали работники ДБР. Их обвинения в его адрес – привлечены за уши. Сейчас я направляюсь к нему, другие народные депутаты из МФО – тоже. Политические преследования и деятельность "нового" ГБР – в действии!" – говорится в сообщении.

Причина обысков пока неизвестна.

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