Объединение Разумкова: депутаты "Разумной политики" объяснили свой выбор и чем займутся дальше

Депутаты решили объединиться, чтобы принимать разумные решения в Раде

В межфракционное объединение «Разумная политика» вошли 25 нардепов. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков заявил о создании в Верховной Раде нового межфракционного объединения "Разумная политика". Сайт "Сегодня" поговорил с нардепами, вошедшими в новое МФО, и выяснил, как создалось объединение, чем оно будет заниматься и не лишат ли депутатов мандатов за союз с Разумковым.

МФО "Разумная политика"

8 ноября Дмитрий Разумков заявил о создании в Раде нового объединения нардепов.

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"Обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении руководства Парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании", – сообщил Разумков на своей странице в Facebook.

Дмитрий Разумков заявил о создании в Раде нового объединения нардепов / Фото: Facebook

Разумков также обнародовал фамилии народных депутатов, вошедших в его межфракционное объединение. Кроме самого Разумкова в новое МФО вошли 24 депутата. Большинство из них – из фракции "Слуга народа", еще двое из "Батькивщины" и один – внефракционный.

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Когда появилась идея о создании МФО "Разумная политика"

По словам нардепа фракции "Батькивщина" Андрея Николаенко, идея создания межфракционного объединения возникала после отставки Разумкова с должности спикера Рады.

"Происходило беспрецедентное давление Офиса президента на свою фракцию "Слуга народа" и другие фракции. Люди, которые были возмущены такими методами Банковой, решили объединиться, чтобы отстаивать свои позиции и принимать разумные решения в Раде", – говорит "Сегодня" Николаенко.

Депутат подчеркнул, что лично знаком с Разумковым, поддерживает с ним дружеские отношения и разделяет его взгляды.

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Андрей Николаенко: "Идея создания МФО возникала после отставки Разумкова" / Фото: Facebook

Нардеп "Слуги народа" Дмитрий Микиша отмечает, что речь не идет о присоединении к экс-спикеру Рады.

"Это не присоединение к Разумкову, это объединение депутатов. Люди с общими интересами и позициями решили, что нужно вместе продвигать и лоббировать законодательные инициативы", – говорит нам депутат.

В то же время он добавил, что участников МФО можно назвать единой командой.

"Людей, которые вместе разбираются в некоторых вопросах, поддерживают и разделяют общие инициативы, можно назвать командой. Дмитрий Разумков является уважаемым человеком, который разбирается в многих вопросах и который может вокруг себя собрать коллег, чтобы эти инициативы прорабатывать", – говорит Микиша.

Дмитрий Микиша: "МФО – это не присоединение к Разумкову, это объединение депутатов / Фото: Facebook

Его коллега по фракции Оксана Дмитриева также назвала себя членом команды Разумкова. По ее словам, она всегда поддерживала Разумкова и голосовала против его отставки.

"Когда мне предложили присоединиться к МФО, я согласилась. Если Дмитрий Александрович считает нас своей командой, тогда да, я являюсь членом его команды", – сказала депутат.

Оксана Дмитриева: "Если Дмитрий Александрович считает нас своей командой, тогда да, я являюсь членом его команды". Фото: коллаж "Сегодня"

Депутат фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин рассказал "Сегодня", что был приглашен в "Разумную политику" на прошлой неделе.

"С Разумковым у меня чисто рабочие отношения. Некоторые его взгляды я поддерживаю, некоторые не разделяю. В демократическом парламенте так и должно быть", – говорит он.

Нардеп "Слуги народа" Валерий Божик также говорит, что получил приглашение на прошлой неделе.

"Речь идет об объединении коллег, имеющих опыт, знания и желания для внедрения стабильной и продуманной госполитики. В составе МФО можно более эффективно решать вопросы. Мне импонирует та цель, с которой создавалось МФО, поэтому я решил к нему присоединиться", – объясняет Божик.

Валерий Божик: "В составе МФО можно более эффективно решать вопросы" / Фото: Facebook

Какие задачи ставит перед собой новое МФО

По словам нардепа Николаенко, сегодня Офис президента узурпировал все процессы в государстве и с нарушением законов протягивает через парламент выгодные ему законопроекты.

"Президент, депутат или обычный гражданин – все должны быть равны перед законом. Близкие к президенту люди не могут безнаказанно сбивать автомобилем людей или совершать другие противозаконные действия", – подчеркнул Николаенко.

Также депутат считает, что власть не в состоянии адекватно реагировать на проблемы в стране.

"Мы считаем позицию правительства относительно энергетического, тарифного, медицинского и других вопросов – "страусиной". У власти должно быть больше решительности и профессионализма. Над этим мы и будем работать", – говорит Николаенко.

Депутат "Слуги народа" Иван Юнаков называет МФО – дополнительной платформой для разработки законопроектов и обсуждения нужных стране инициатив.

"Цель нашего объединения – усилить совместную парламентскую работу в сложный для страны период. Нашими приоритетами будет экономическое и социальное развитие государства", – сказал Юнаков.

Иван Юнаков: "Нашими приоритетами будет экономическое и социальное развитие Украины" / Фото: Facebook

Внефракционная депутат Людмила Буймистер говорит, что в новом МФО нардепы будут искать пути решения актуальных вопросов.

"Мы будем предлагать альтернативные, более качественные, решения вместо тех, которые сегодня популистически пропагандируют действующие украинские власти", – говорит нам нардеп.

Людмила Буймистер: "Мы будем предлагать более качественные решения вместо тех, которые сегодня пропагандирует украинская власть" / Фото: Facebook

Оксана Дмитриева говорит, что МФО должны официально зарегистрировать в парламенте и только после этого его члены смогут приступить к работе над законопроектами.

"Будем обсуждать идеи не только со своими коллегами из "Слуги нарда", но и с внефракционными. Я думаю, что еще люди присоединятся к нашему МФО. Это площадка, чтобы общаться между всеми, чтобы слышать всех, не только своих коллег", – объяснила она.

Иван Божик соглашается с коллегой.

"Действительно, есть желание объединить усилия для экономического и социального развития Украины. МФО – это коммуникационная платформа для разработки законопроектов и обмена идеями", – говорит депутат.

Дмитрий Микиша также добавил, что участники МФО объединились с целью создания дальнейшей стратегии Украины.

"Что нужно сделать сейчас, чтобы страна эффективно работала через 5, 10, 15 лет? Это и среднесрочная планировка, и более дальние горизонты", – говорит он.

Микиша также добавил, что у МФО уже есть определенные идеи.

"Совершенно все достойно внимания: эпидемия коронавируса, экономическое развитие, интеграция Донбасса и Крыма, децентрализация", – объясняет он.

МФО Разумкова займется проблемами коронавируса, экономического развития, интеграции Донбасса и Крыма / Фото: Facebook

Как нардепы будут совмещать участие в МФО с работой во фракциях

Андрей Николаенко заявил, что продолжает находится во фракции "Батькивщина".

"Речь не идет о выходе из фракции. Параллельно я буду участником межфракционного объединения. Если позиция МФО относительно какого-то вопроса пойдет вразрез с мнением "Батькивщины", будем обсуждать ситуацию по обстоятельствам".

Дмитрий Микиша также говорит, что он остается в "Слуге народа".

"Что будет дальше – будем смотреть в будущем", – говорит он.

Работу во фракции "Слуга народа" продолжает и Иван Юнаков.

"По-прежнему я буду поддерживать те законопроекты, которые должны изменить государство и запустить реформы", – говорит он.

Нардеп Гурин отметил, что его решение не вызвало негатива у коллег по фракции и он не планирует покидать "Слугу народа" из-за участия в "Разумной политике".

"Сегодня в Раде 96 МФО, я состою более, чем в 10 из них. Одно другому совершенно не мешает. Коллеги по фракции с уважением отнеслись к моему решению. Мы должны выполнять данные нами обещания избирателям. Если МФО станет для этого дополнительным ресурсом – почему бы нет?" – сказал Гурин.

Дмитрий Гурин: "Сегодня в Раде 96 МФО, я состою более, чем в 10 из них" / Фото: Facebook

Валерий Божик также заявил, что у него нет и намерения покидать фракцию "Слуга народа".

"Вхождение депутата в состав любого МФО не предполагает выхода из фракции. МФО – это объединение по территориальному, профессиональному или другому принципу, и оно не имеет полномочий фракции", – подчеркнул он.

Боятся ли нардепы негативной реакции фракций и лишения мандата

Людмила Буймистер уверена, что МФО в Раде не будет ущемлено в правах.

"Единственная разница в том, что от МФО нельзя выступать с трибуны Верховной Рады. Но благодаря независимым СМИ украинцы и так будут знать о нашей деятельности и предложениях, которые мы будем выдвигать как альтернативу той политике, которую сегодня проводит власть", – говорит Буймистер.

Оксана Дмитриева отметила, что не собирается покидать фракцию монобольшинства, но готова к негативной реакции руководства политсилы.

"Если фракция решит, что нужно исключать – это их право. Но в таком случае нужно исключить всех депутатов "Слуги народа", входящих в другие МФО, а не только в наше. Потому что очень странно будет выглядеть", – подчеркнула она.

Андрей Николавенко считает, что нардепов не могут исключить из фракций или отобрать у них депутатские мандаты из-за объединения с Разумковым.

"Забирать мандат за вхождение в МФО – незаконно. Если власть на это пойдет, это будет проявлением слабости. Власть сегодня боится дискуссии и сильных оппонентов. "Разумная политика" станет сильным оппонентом", – резюмировал Николаенко.

Нардепы уверены, что их не могут исключить из фракций или отобрать у них депутатские мандаты из-за объединения с Разумковым / Фото: Getty Images

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