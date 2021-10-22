Игра в вакцинцию: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят ситуацию с вакцинацией в Украине, а также скандал с давлением Банковой на СМИ.
Послы США, Великобритании и ЕС в эксклюзивном интервью Савику Шустеру расскажут, что необходимо сделать, чтобы украинские суды стали справедливыми.
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Также в программе попытаются выяснить, почему украинцы не хотят вакцинироваться и массово подделывают СOVID-паспорта и вообще нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране.
В студии обсудят, является ли президент Владимир Зеленский гарантом свободы слова в Украине.
Гостями программы станут:
- временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин;
- глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас;
- посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс;
- министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко;
- народный депутат от "Слуги народа", глава комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
- заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская;
- международный консультант по здравоохранению Жан-Эли Малкин;
- врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив", был ответственный за отделение COVID медицинского центра "Голден Кээр" в Израиле Борис Бриль;
- волонтер, руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова;
- первый помощник президента Украины Сергей Шефир;
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
- советник главы Офиса президента Михаил Подоляк;
- народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк;
- основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон;
- главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;
- заместитель главного редактора интернет-газеты "Страна.ua" Светлана Крюкова;
- президент Ассоциации медиа-юристов Украины Татьяна Котюжинская.