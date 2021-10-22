Игра в вакцинцию: "Свобода слова Савика Шустера"

В программе будет эксклюзивное интервью послов США, Великобритании и ЕС

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят ситуацию с вакцинацией в Украине, а также скандал с давлением Банковой на СМИ.

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Послы США, Великобритании и ЕС в эксклюзивном интервью Савику Шустеру расскажут, что необходимо сделать, чтобы украинские суды стали справедливыми.

Также в программе попытаются выяснить, почему украинцы не хотят вакцинироваться и массово подделывают СOVID-паспорта и вообще нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране.

В студии обсудят, является ли президент Владимир Зеленский гарантом свободы слова в Украине.

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Гостями программы станут: