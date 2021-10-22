Гра у вакцінцію: "Свобода слова Савіка Шустера"

У програмі буде ексклюзивне інтерв'ю послів США, Великобританії і ЄС

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять ситуацію з вакцинацією в Україні, а також скандал з тиском Банкової на ЗМІ.

Реклама

Посли США, Великобританії і ЄС в ексклюзивному інтерв'ю Савіку Шустеру розкажуть, що необхідно зробити, щоб українські суди стали справедливими.

Також в програмі спробують з'ясувати, чому українці не хочуть вакцинуватися і масово підробляють СOVID-паспорти і чи взагалі потрібно вводити обов'язкову вакцинацію в країні.

У студії обговорять, чи є президент Володимир Зеленський гарантом свободи слова в Україні.

Реклама

Гостями програми стануть: