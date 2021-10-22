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СЬОГОДНІ Влада Події

Гра у вакцінцію: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
22 жовтня, 16:00
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У програмі буде ексклюзивне інтерв'ю послів США, Великобританії і ЄС

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять ситуацію з вакцинацією в Україні, а також скандал з тиском Банкової на ЗМІ.

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Посли США, Великобританії і ЄС в ексклюзивному інтерв'ю Савіку Шустеру розкажуть, що необхідно зробити, щоб українські суди стали справедливими.

Також в програмі спробують з'ясувати, чому українці не хочуть вакцинуватися і масово підробляють СOVID-паспорти і чи взагалі потрібно вводити обов'язкову вакцинацію в країні.

У студії обговорять, чи є президент Володимир Зеленський гарантом свободи слова в Україні.

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Гостями програми стануть:

  • тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін;
  • глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас;
  • посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс;
  • міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко;
  • народний депутат від "Слуги народу", глава комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайло Радуцький;
  • завідуюча кафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України Ольга Голубовська;
  • міжнародний консультант з охорони здоров'я Жан-Елі Малкін;
  • лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів", був відповідальний за відділення COVID медичного центру "Голден Кеер" в Ізраїлі Борис Бриль;
  • волонтер, керівник благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова;
  • перший помічник президента України Сергій Шефір;
  • глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;
  • радник голови Офісу президента Михайло Подоляк;
  • народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк;
  • засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон;
  • головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов;
  • заступник головного редактора інтернет-газети "Страна.ua" Світлана Крюкова;
  • президент Асоціації медіа-юристів України Тетяна Котюжинська.

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